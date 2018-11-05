Лидеры черногорской оппозиции просят помощи у Путина и Макрона

Подгорица, , 08:32 — REGNUM Лидеры черногорской оппозиции из коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич обратились к главам ряда иностранных государств с просьбой защитить их от политического преследование со стороны черногорских властей. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо одного из оппозиционеров.

Мандич и Кнежевич заявили, что правительство Черногории преследует их по политическим причинам. Оппозиционеры утверждают, что власти отобрали у них заграничные паспорта и ограничили свободу передвижения и право на осуществление международной деятельности.

Также лидеры оппозиции сообщают, что в Черногории против них ведутся судебные процессы, которые носят сугубо политический характер. Многие функционеры «Демократического фронта» арестованы по сфабрикованным обвинениям. Мандич и Кнежевич просят прекратить «кафкианское преследование».

Свои просьбы оппозиционные черногорские лидеры адресовали президентам России, Сербии и Франции, а также ряду евросоюзных бюрократов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Черногории обвиняют Мандича и Кнежевича в подготовке государственного переворота при содействии Москвы. Данный переворот якобы был направлен против курса премьер-министра Черногории Мило Джукановича и политики вступления в военный блок НАТО.

Напомним, что российские власти назвали данные обвинения абсурдом.