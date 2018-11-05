Ким Чен Ын может посетить Москву уже в ноябре 2018 года

Москва, , 08:02 — REGNUM Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын может посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в ноябре 2018 года. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил журналистам посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.

Дипломат рассказал, что российские власти попросили организовать визит Ким Чен Ына до конца 2018 года. Ожидается, что это произойдет в ноябре.

«Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров», — рассказал посол Южной Кореи.

Также он отметил, что в первой половине 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Сеул. Подготовка визита начнется в ближайшее время.

Напомним, ещё в начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка в визиту Ким Чен Ына в Москву идет полным ходом.