Демпартию США обвиняют в хакерской атаке в преддверии выборов в Конгресс

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Офис государственного секретаря американского штата Джорджии инициировал расследование в связи с подозрениями о попытках хакерских атак на избирательную систему штата в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает CNN.

В хакерской атаке подозреваются сторонники Демократической партии США. По данным властей попытку взлома системы регистрации избирателей осуществило отделение Демократической партии США.

В офисе государственного секретаря Джорджии Канди Броса заявили, что не могут комментировать детали этого дела, однако подтвердили, что расследование хакерской атаки инициировано в отношении Демократической партии.

«Мы также можем подтвердить, что никакие персональные данные не были вскрыты, наша система находится в безопасности», — сказано в заявлении Броса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс и выборы губернаторов большинства штатов.