Россия и Китай могут создать систему расчетов в нацвалютах

Москва, , 06:10 — REGNUM Ответом России и Китая на американские санкции может стать создание системы трансграничных расчетов с использованием национальных валют. Об этом сообщил на брифинге первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он рассказал, что вопрос о взаимных расчетах рассматривался на заседании подкомиссии по финансовому сотрудничеству, состоявшемся в конце сентября в китайском Шэньчжэне. Система расчетов в нацвалютах обсуждается сейчас как одно из предложений.

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На фоне санкций США нужны новые механизмы расчетов между Москвой и Пекином. Расчеты в нацвалютах позволят, в частности, сократить санкционные риски и зависимость двусторонней торговли от валюты США и в конечном итоге повысят статус национальных валют.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев 5 ноября прибыл в Китай с трехдневным визитом. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского правительства Ли Кэцяном, стороны обсудят сотрудничество Москвы и Пекина и подпишут ряд соглашений.

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