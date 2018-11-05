В Киеве определились с будущим главой автокефальной церкви

Киев, , 04:03 — REGNUM Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) может возглавить новую церковную структуру, если украинская неканоническая церковь получит автокефалию. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Симеон является архиереем канонической УПЦ. Именно его кандидатуру активно обсуждают и продвигают в администрации президента Украины Петра Порошенко, отмечает издание.

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Ранее митрополит Антоний, управляющий делами канонической УПЦ, рассказал о послании Константинополя главам украинских неканонических церковных структур Филарету и Макарию. В обращении говорилось, что участвовать в выборах предстоятеля «объединенной» украинской церкви они не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук также сообщил, что Порошенко видит митрополита Симеона главой новой украинской поместной церкви. Он также рассказал о «спецоперации» президентской администрации против Филарета.

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