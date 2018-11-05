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Гренада девятой из стран отозвала признание независимости Косово

Политика

Глава МИД Сербии назвал решение островнрго государства «большим дипломатическим успехом»

Белград, 5 ноября 2018, 03:27 — REGNUM  Власти островного государства Гренада отозвали признание независимости Косово. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы МИД Сербии Ивицы Дачича.

Отмечается, что Гренада стала девятой страной, за недавнее время отозвавшей ранее принятые решения о статусе Косово как независимого государства. Соответствующую ноту Дачичу вручил в Белграде министр иностранных дел Гренады Петер Дейвид.

Сербский министр назвал решение Сент-Джорджеса «большим дипломатическим успехом», поставившим под вопрос результаты голосования о членстве Косово в Интерполе.

Ранее признавать независимость Косово отказались Доминикана, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сербии Ана Барбич заявила, что прогресс в деле заключения всеобъемлющего соглашения по Косово пока не просматривается. Сербия и Косово обсуждают исторические, политические, культурные и территориальные вопросы, однако их позиции по всем направлениям весьма далеки.

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