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На Украине нашли очередной способ «вернуть Крым»

Политика

Москве, полагает Пискун, придется заплатить «триллионы», после чего жители Крыма «захотят» на Украину

Киев, 5 ноября 2018, 02:48 — REGNUM  Достижение Украиной «высокого экономического уровня» сподвигнет жителей Крыма вернуться под власть Киева. Однако такой вариант потребует времени, заявил бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун в эфире украинского телеканала NewsOne.

По словам Пискуна, в ближайшие 10−20 лет Крым останется российским и с этим Киеву придется смириться. Однако сейчас власти Украины должны обратиться в международный суд и потребовать от России компенсации за имущество украинцев, оставшееся в Крыму.

Москве, полагает Пискун, придется заплатить «триллионы», после чего жители Крыма «захотят» на Украину и потребуют нового рефередума.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве российский Крым считают украинской, но «временно оккупированной» территорией. Однако полуостров вошел в состав РФ после референдума, который состоялся в 2014 году после госпереворота на Украине. В пользу воссоединения с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно».

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Воссоединение Крыма с Россией
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