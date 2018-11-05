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Медведев прибыл в КНР с трехдневным визитом

Политика

Стороны обсудят сотрудничество Москвы и Пекина и подпишут ряд соглашений

Шанхай, Китай, 5 ноября 2018, 02:18 — REGNUM  Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай с официальным визитом. Глава правительства РФ останется в Китае до 7 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

5 ноября Медведев встретится в Шанхае с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский премьер-министр примет участие в открытии Первой китайской международной выставки импортных товаров.

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На 7 ноября намечена встреча Медведева с главой китайского правительства Ли Кэцяном. В рамках визита стороны обсудят сотрудничество Москвы и Пекина и подпишут ряд соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский президент Владимир Путин назвал беспрецедентным уровень взаимопонимания между Россией и Китаем. так считают обе стороны, отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит Дмитрия Медведева в Китай намечен на 5-7 ноября

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Российско-китайские отношения
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