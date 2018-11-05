Всепожирающий парк «Патриот» уничтожит музей ВВС в Монино?

Леонид Нерсисян, , 01:07 — REGNUM

Тема возможного переноса Центрального музея ВВС, расположенного в подмосковном Монино, в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» вновь оказалась в центре внимания — в интернет попала подробная дорожная карта по осуществлению этой идеи в срок до второго квартала 2020 года. Насколько целесообразен перенос Музея ВВС и чем он угрожает?

Перенос или уничтожение?

Согласно имеющейся дорожной карте, на первом этапе специальной экспертной фондово-закупочной комиссией (в неё включаются представители ВВС, профильных конструкторских бюро и предприятий авиапромышленности) проводится оценка технического состояния экспонатов и подготовка заключений о возможности их транспортировки. Помимо этого, оценивается стоимость страхования экспонатов и их перемещения в парк «Патриот». В дальнейшем планируется получение разрешения от Министерства культуры России на перенос экспонатов, а сама территория музея (включая здания) в Монино должна будет быть передана в муниципальную собственность. Остальные пункты касаются постройки нового музея в парке «Патриот» и технических деталей по переносу экспонатов. Согласно части из этих пунктов становится ясно, что некоторые экспонаты для транспортировки придётся разрезать и собирать уже на новом месте. Для многих специалистов из авиационной отрасли большим вопросом является и вовсе возможность сохранения многих экспонатов при транспортировке — уникальные машины прошлого могут не пережить дорогу на новую «вечную стоянку». В этом смысле очень важна действительно объективная и независимая экспертиза, осуществляемая профессионалами. К сожалению, есть большие сомнения, что таковая будет проведена без давления со стороны заинтересованных в переносе музея лиц.

Всепожирающий «Патриот» продолжит осваивать бюджет Российской Федерации

Идея переноса Центрального музея ВВС в парк «Патриот» не является слишком неожиданной или непредсказуемой — этот активно продвигаемый Министерством обороны России проект с первого дня стал буквально «всасывать» в себя более устоявшиеся и традиционные площадки и мероприятия военной отрасли. Так, проводимый ежегодно Международный военно-технический форум «Армия» фактически уничтожил очень уважаемую нижнетагильскую выставку сухопутной военной техники Russia Arms Expo и снижает статус таких крупнейших мероприятий, как Международный авиационно-космический салон (МАКС), Международный военно-морской салон (МВМС) и др. При этом бессмысленное укрупнение и попытка вместить «под одну крышу» практически всё, что есть в стране, негативно сказывается на качестве мероприятия для специалистов разных областей. Помимо всего прочего, происходит дублирование повестки и экспозиций, что приводит к лишнему расходованию средств, а ежегодный формат кажется слишком частым — не столь много нового успевает произойти за этот короткий период (как правило, подобные мероприятия принято проводить раз в два года). Вообще бессмысленное расходование средств в «Патриоте» зачастую поставлено на поток — чего только стоит построенная давно железнодорожная станция, которая на деле не используется даже в дни форума «Армия», несмотря на огромный поток посетителей. Вместо этого, людей от соседних станций довозят на автобусах, создавая дополнительные сложности и затраты.

Идея переноса Центрального музея ВВС в «Патриот» также является очень затратной — намного актуальнее было бы использовать заметно меньшую часть из этих средств на развитие уже существующей экспозиции в Монино. Этот музей и так обладает огромным потенциалом для развития — его необходимо сделать более привлекательным для любой категории посетителей, как это, к примеру, сделано в Смитсоновском Национальном Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне — там что-то интересное может для себя найти и специалист, и трёхлетний ребёнок. Вместо этого все финансы будут потрачены на перенос экспозиции, грозящий уничтожением части экспонатов, и постройку нового здания.

Помимо всего прочего есть и другой вопрос — что мешает параллельно создать ещё один авиационный музей в парке «Патриот»? История авиации России столь продолжительна и велика, что множество экспонатов можно собрать и для ещё одного подобного культурного объекта. Но мы видим желание не создавать что-то новое, а интерес определённых лиц развивать свой проект в ущерб всему остальному в стране. Такой подход явно не подходит к названию парка «Патриот» — это скорее антипод патриотизма.