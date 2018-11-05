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На Украине признали заказным убийством нападение на Екатерину Гандзюк

Политика

В июле женщину облили кислотой, причинив тяжелые химические ожоги

На Украине признали заказным убийством нападение на Екатерину Гандзюк
Visem
Болельщики киевского «Динамо» Гандзюк требуют раскрыть нападение на Екатерину Гандзюк. 14 августа 2018

Киев, 5 ноября 2018, 00:31 — REGNUM  Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, совершенное в июле с применением кислоты, переквалифицировано в заказное убийство после смерти потерпевшей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Ранее преступление расследовали по статье о покушении на убийство, теперь оно переквалифицировано на статью 115 Уголовного кодекса Украины о групповом умышленном убийстве, совершенном по заказу, из корыстных побуждений, с особой жестокостью.

Отмечается, что по подозрению в нападении на чиновницу задержаны несколько человек. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в возрасте 33 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за отрыва тромба. Нападение на чиновницу было совершено 31 июля — её облили кислотой, причинив тяжелые химические ожоги.

В августе в национальной полиции заявили, что в нападении на Гандзюк сознались четыре участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

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