На Украине признали заказным убийством нападение на Екатерину Гандзюк

Киев, , 00:31 — REGNUM Нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, совершенное в июле с применением кислоты, переквалифицировано в заказное убийство после смерти потерпевшей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Ранее преступление расследовали по статье о покушении на убийство, теперь оно переквалифицировано на статью 115 Уголовного кодекса Украины о групповом умышленном убийстве, совершенном по заказу, из корыстных побуждений, с особой жестокостью.

Отмечается, что по подозрению в нападении на чиновницу задержаны несколько человек. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в возрасте 33 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за отрыва тромба. Нападение на чиновницу было совершено 31 июля — её облили кислотой, причинив тяжелые химические ожоги.

В августе в национальной полиции заявили, что в нападении на Гандзюк сознались четыре участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Читайте также: На Украине умерла облитая кислотой чиновница

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Гандзюк: США призвали Украину наказать виновных