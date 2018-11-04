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Помпео о новых санкциях против Ирана: «Являются самыми жесткими»

Политика

Ограничительные меры США против Ирана будут введены 5 ноября

Помпео о новых санкциях против Ирана: «Являются самыми жесткими»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Противостояние Ирана и США

Вашингтон, 4 ноября 2018, 23:50 — REGNUM  Власти США введут «жесткие санкции» против Ирана 5 ноября текущего года. Об этом рассказал государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News.

«Ограничительные меры… являются самыми жесткими когда-либо принятыми против Ирана», — сказал Помпео.

14 октября 2018 г. президент Ирана Хасан Рухани в Тегеранском университете заявил, что власти США пытаются добиться смены режима в Иране. По его словам, Вашингтон ведет против Тегерана «экономическую и психологическую войну».

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А также: Рухани: Смена режима в Иране — конечная цель Вашингтона

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Противостояние Ирана и США
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