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Дело Гандзюк: США призвали Украину наказать виновных

Политика

Чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября

Дело Гандзюк: США призвали Украину наказать виновных
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Мэри Йованович

Киев, 4 ноября 2018, 23:24 — REGNUM  Власти Украины должны найти и наказать причастных к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в обращении посла США на Украине Мари Йованович, обнародованном на официальной странице посольства США на Украине в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) в очередной раз призываем власти Украины привлечь преступников к ответственности», — отметила посол.

Йованович также выразила соболезнования семье и друзьям Гандзюк.

Как ранее передавало ИА REGNUM, чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября. Летом 2018 года женщину облил кислотой неизвестный.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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