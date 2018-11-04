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Помпео анонсировал встречу с советником главы КНДР

Политика

1 ноября 2018 г. госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что он планирует в ближайшее время нанести визит в КНДР

Помпео анонсировал встречу с советником главы КНДР
Иллюстрация: Twitter.com@SecPompeo
Майкл Помпео и Ким Чен Ын

Вашингтон, 4 ноября 2018, 22:39 — REGNUM  В ближайшие дни в Нью-Йорке состоится встреча госсекретаря США Майкла Помпео и помощника северокорейского лидера Ким Ён Чхоля. Об этом сообщил сам Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Я встречусь со своим коллегой Ким Ён Чхолем», — сказал госсекретарь США.

Отметим, что Помпео так и не уточнил точную дату переговоров с советником северокорейского лидера.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 г. госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что он планирует в ближайшее время нанести визит в КНДР, чтобы продолжить переговоры с помощником северокорейского лидера Ким Ён Чхолем о ядерном разоружении Северной Кореи.

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США и КНДР
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