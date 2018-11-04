День Воссоединения белорусского народа «не рассматривается»

Минск, , 20:15 — REGNUM В Белоруссии есть государственные праздники, они перечислены в президентском указе 1998 года и «вопрос о введении дополнительных государственных праздников в настоящее время не рассматривается». Об этом авторам петиции, направленной на имя Александра Лукашенко, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

В сентябре около двухсот граждан Белоруссии направили на имя Лукашенко петицию, в которой предложили «учредить государственный праздник — 17 сентября День Объединения Белоруссии (День Объединения Западной и Восточной Белоруссии).Они напомнили, что по итогам начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода РККАпроизошло воссоединение Западной Белоруссии с БССР, констатировав: «Дата 17 сентября имеет важное значение в истории Беларуси. К сожалению, сегодня она оказалось незаслуженно забытой. Но она требует увековечивания в народной памяти путем учреждения соответствующего государственного праздника».

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Под петицией поставили подписи 167 белорусов, документ был отправлен в Администрацию президента на имя Лукашенко 8 октября. Вместо него ответил замминистра труда и соцзащиты.

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Ответ на коллективное обращение представлен не по существу и, вероятно, с нарушением сроков, установленных белорусским законом «Об обращениях граждан и юридических лиц» — в ответе чиновника ничего не сказано о проведении «дополнительного изучения и проверки». Таким образом, связанные с ответом на коллективное обращение граждан действия чиновников президентской администрации и министерства автоматически стали бы поводом для действий контролирующих органов. Однако, учитывая состояние законности и соблюдения прав человека в Белоруссии, вероятность такого развития событий маловероятна.

Вместо рассмотрения гражданской инициативы Александр Лукашенко озаботился празднованием 7 ноября — День Октябрьской революции до сих пор является государственным праздником в постсоветской республике. Судя по последним годам, его отмечают только сам Лукашенко с занятыми в подготовке официозных мероприятий чиновниками, а также около сотни формальных и неформальных коммунистов, возлагающих в этот день гвоздики к памятнику Владимиру Ленину.

Выступая 4 ноября, Лукашенко заявил, что день 7 ноября «надо было наполнить каким-то другим смыслом». Судя по всему, сделать этого властям не удалось, день 25 марта также не удалось наполнить иным смыслом, а день 17 сентября вызывает у них непонятное отторжение.