Вашингтон сковывает руки Ватикану на Ближнем Востоке

Станислав Стремидловский, , 19:42 — REGNUM

В разворачивающемся тотальном давлении администрации президента США Дональда Трампа на Иран нашлось место и религии. В последних числах октября американское посольство при Святом престоле отпустило на своем сайте и в блогах в социальных сетях шпильку в адрес Тегерана.

Дипломатическая миссия дала 26 октября ссылку на специальный доклад государственного департамента США «Преступный режим: хроника деструктивной деятельности Ирана» и на размещенную на портале госдепа же статью госсекретаря Майка Помпео «Борьба с Ираном: стратегия администрации Трампа», первоначально опубликованную в номере журнала Foreign Affairs за ноябрь/декабрь 2018 года. Нет смысла пересказывать приведенный там набор банальностей, который уже неоднократно озвучивали американские чиновники, занимаясь информационным, аналитическим и пропагандистским прикрытием решения 45-го президента Соединенных Штатов о возобновлении санкций против Тегерана, что нивелирует чуть ли полностью курс его предшественника, 44-го президента Барака Обамы. Также мы не думаем, что этому эпизоду в публичной деятельности посольства США при Святом престоле придадут особое внимание в Ватикане. Хотя со временем папы Бенедикта XVI местных чиновников и обязали мониторить интернет, старая школа предпочитает традиционные методы дипломатии. И желательно в тиши.

Но нельзя не заметить и того, как же разительно отличается опыт взаимодействия Вашингтона и Апостольской столицы до согласования с Ираном ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и прохождения ее в Конгрессе и после того, как Трамп в октябре 2017 года заявил, что больше не будет заверять конгрессменов, будто СВПД «соответствует интересам США». Напомним, что первоначально на ближневосточном направлении в принципе вырисовывался рабочий диалог между Вашингтоном, Ватиканом и Москвой. Одним из его свидетельств стала операция с появлением в сентябре 2013 года письма папы Римского Франциска, направленное принимавшему в Санкт-Петербурге лидеров «Большой двадцатки» российскому президенту Владимиру Путину. Сирию готовился бомбить Запад за то, что президент Башар Асад якобы использовал химическое оружие против «демократической оппозиции». Считается, что послание понтифика дало повод Москве и Вашингтону найти общий язык и выработать компромисс, благодаря чему Путин и Обама составили план по вывозу и уничтожению запасов сирийского химического оружия.

Следующим эпизодом стало участие некоторых американских католических епископов в посреднических миссиях во время подготовки ядерной сделки. Так, епископы весной 2014 года совершили визит в Тегеран, после чего отчитывалась об итогах поездки перед госдепартаментом. После того, как в 2015 году в Вене было объявлено о достижении соглашения по СВПД, категорически в его поддержку выступила Конференция католического епископата США (USCCB), а многие американские католические издания подробно разъясняли, почему нужно приветствовать ратификацию Конгрессом сделки. 14 июля 2015 года глава комитета USCCB за международный мир и справедливость епископ Оскар Канту опубликовал на сайте Конференции заявление, в котором назвал венское соглашение «знаковым» и «значительным достижением». Ряд католических организаций приняли решение о создании неофициальной коалиции в поддержку отмены санкций против Тегерана, которое активно лоббировала администрация Обамы. Сторонником этого действия со стороны Вашингтона показывал себя и папа Франциск.

Однако сегодня складывается впечатление, что Ватикан утратил свой прежний интерес к Ближнему Востоку. Безусловно, какие-то обращения принимаются, организовываются международные конференции, делает заявления по поводу и сам понтифик. Но не видно того энтузиазма, которые был характерен для второй каденции Обамы и первых лет понтификата Франциска, паровоз катится по накатанным рельсам. Святой престол уже более осторожно реагирует на действия администрации Трампа. В том числе в таких важных вопросах для католиков, как перенос столицы Израиля в Иерусалим и связанными с этим озабоченностями местных христиан и церковных институтов. Не ощущается и особой реакции на кризис из-за возобновления санкций против Ирана на фоне того, что активнее себе стал вести Европейский союз, где находится физически Ватикан, и с учетом сильного давления Вашингтона на тех, кто смеет ему противостоять.

3 Walkerssk Ватикан

Конечно, Святой престол внешне все это слабо затрагивает, ведь он не ведет бизнес с Тегераном, не покупает иранскую нефть. Хотя если вдруг экономическая война с Ираном перерастет в «горячую», ближневосточным христианам придется несладко. Однако сегодня Католическая церковь в США занята тем, что пытается справиться с последствиями перешедшего на федеральный уровень расследования сексуальных преступлений епархии штата Пенсильвания, за которым последовало предъявления в других штатах. Американские прокуроры — люди хваткие и жесткие… Что касается Ватикана, то, возможно, у него теперь другие приоритеты. Святой престол смог пробить стену и начал договариваться о восстановлении отношений с Китаем. Заключена сделка по такому болезненному вопросу, как назначение епископов, следующим очевидным шагом будет являться обмен дипломатическими представительствами между Апостольской столицей и Пекином.

Давняя мечта Римской курии и особенно ордена иезуитов о возвращении в Китай становится реальностью, что будет означать окончательный перенос внимания Ватикана с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию. А вместе с тем, и потерю былого внимания к проблемам ближневосточных христиан.