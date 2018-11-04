Партию «Зелёные» в Новгородской области возглавит бизнесмен и владелец СМИ

Великий Новгород, , 17:46 — REGNUM Новгородское региональное отделение Российской экологической партии «Зелёные» возглавит предприниматель Игорь Силиверстов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 ноября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил лидер партии Анатолий Панфилов.

Он вручил Силиверстову членский билет партии, отметив, что решением центрального совета партии тот был принят в её ряды на прошлой неделе.

Кроме того, как заявил Панфилов, центральный совет рекомендует его на пост руководителя регионального отделения «Зелёные» в Новгородской области.

Игорь Силиверстов, представленный на пресс-конференции как секретарь Новгородского регионального общественного патриотического движения «За Великий Новгород!», известен как предприниматель, продюсер (он является организатором музыкальных фестивалей «КИНОпробы» в Окуловке Новгородской области) и владелец интернет-газеты «Ваши новости». Директор по развитию этого же интернет-СМИ, бывший депутат думы Великого Новгорода (2013−2018 гг.) Елена Михайлова будет баллотироваться от «Зелёных» на довыборах депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №134 в 2019 году.

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Силиверстов заявил, что «принял решение участвовать в этой борьбе за качество жизни на территории Новгородской области» и что намерен сделать Новгородское региональное отделение «Зелёных» одним из лучших в стране.

По словам Панфилова, на сегодняшний день в Новгородской области у «Зелёных» осталось порядка 15 членов партии (до перерегистрации партии в 2012 году, по его словам, было около 500). Он также отметил, что у «Зелёных» нет региональных отделений всего в пяти-шести регионах страны, в том числе на Камчатке и Чукотке, при этом позиции партии очень сильны в Башкирии и Кабардино-Балкарии.