Глава Забайкалья приветствует вхождение региона в ДФО

Чита, , 17:34 — REGNUM Глава Забайкальского края Александр Осипов положительно оценил вхождение региона в Дальневосточный федеральный округ. Вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах, он поднимал ранее на своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента. У наших территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы», — отметил Осипов.

Среди выгод от вхождения в состав ДФО он назвал увеличение федеральных субсидий на авиаперелёты, право забайкальцев бесплатно получать «дальневосточные гектары», возможность увеличить количество «разнообразных рабочих мест».

«Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств нашего правительства, чтобы забайкальцы получили положительные результаты как можно быстрее», — сказал глава региона.

Напомним, Забайкалье и Бурятия переданы в состав ДФО. Указ об этом 3 ноября подписал Владимир Путин. С момента подписания документ вступил в силу.

Дальневосточные эксперты отмечают, что в контексте принятого президентом решения о включении Забайкальского края в состав Дальневосточного Федерального округа, Александр Осипов, стоявший вместе с вице-премьером-полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Галушкой у истоков разработки новой экономической политики развития Дальнего Востока, имеет все шансы на получение успешного результата в новом дальневосточном регионе. Назначение врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, по мнению ряда экспертов, позволит быстро интегрировать регион в разработанные и уже действующие на Дальнем Востоке механизмы особых налоговых режимов для инвесторов, программу бесплатного предоставления земли гражданам «Дальневосточный гектар», федеральную программу субсидирования авиа перелетов для жителей дальневосточного региона, строительства объектов социальной инфраструктуры и многое другое.