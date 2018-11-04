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Украина потерпела неудачу с задержанием «российского» судна — СМИ

Политика

Украина, задержавшая судно Comet, навредила только Бельгии и себе само

Украина потерпела неудачу с задержанием «российского» судна — СМИ
Карло Карра. Фиаско (фрагмент). 1915

Киев, 4 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  На борту принадлежащего голландской компании сухогруза Comet, задержанного властями Украины в порту Мариуполя, оказался всего один гражданин Российской Федерации (второй помощник капитана), остальные моряки — украинцы. Об этом сообщает «Таймер».

По данным издания, судно под флагом Либерии, находящееся в управлении компании из Сингапура, перевозило принадлежащий бельгийской компании груз.

Издание отмечает, что Украина, задержавшая данное судно, навредила только Бельгии и себе самой, а не России.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что власти Украины задержали в Мариуполе сухогруз, который якобы перевозил продукцию металлургического комбината из Алчевска, который находится на территории ЛНР.

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