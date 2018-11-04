В Анталье открылось генконсульство Украины

Анталья, Турция, 4 ноября 2018, 16:52 — REGNUM Торжественная церемония открытия генерального консульства Украины состоялась в турецком городе Анталья в воскресенье, 4 ноября. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.
По их данным, президент Украины Петр Порошенко и представители общественности двух стран приняли участие в торжественных мероприятиях.
Напомним, 3 ноября 2018 г. глава Украины на своей странице в соцсети Twitter анонсировал открытие дипломатического ведомства в Анталье.
Читайте также: Порошенко рассчитывает на участие Турции в миротворческой миссии в Донбассе
А также: Порошенко: Турция — один из ключевых партнеров Украины