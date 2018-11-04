Бурятию присоединили к ДФО: республика ждёт «улучшения уровня жизни»

Улан-Удэ, , 16:19 — REGNUM После присоединения Бурятии и Забайкальского края к Дальневосточному федеральному округу (ДФО) теперь уже бывшие сибирские регионы будут ждать экономических преференций, созданных для ДФО, дополнительных инвестиций и улучшения уровня жизни. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал бурятский политолог Алексей Михалёв.

По его словам, идея вхождения Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ — не нова:

«В советское время существовало даже такое понятие как ДВЗ — Дальний Восток и Забайкалье. Они всегда были тесно связаны экономически».

Собеседник ИА REGNUM положительно оценивает вхождение Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ. Он подчеркнул, что программа территорий опережающего развития, которая реализуется на Дальнем Востоке, «приносит большие деньги и хорошие результаты», а Бурятия и Забайкалье при этом оставались «обделёнными».

Алексей Михалёв отметил, что население, например, Читы (Забайкалье) уже давно ориентировано в плане поиска рабочих мест на дальневосточные Хабаровск и Владивосток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов. Согласно указу, Бурятия и Забайкалье из состава Сибирского федерального округа переданы в состав Дальневосточного федерального округа.

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