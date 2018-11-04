«Зелёные» нашли себе кандидата в Госдуму РФ в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 16:15 — REGNUM Российская экологическая партия «Зелёные» на дополнительных выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 (Новгородская область) решила выдвинуть бывшего депутата думы Великого Новгорода (2013−2018 гг.), директора по развитию интернет-газеты «Ваши новости», беспартийную Елену Михайлову. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о своём намерении баллотироваться в Госдуму РФ на довыборах 8 сентября 2019 года Михайлова заявила сегодня, 4 ноября, в Великом Новгороде.

В поддержку её кандидатуры выступил председатель партии «Зелёные» Анатолий Панфилов.

«Нам не хватает представительства в Госдуме РФ, поэтому эти довыборы для нас чрезвычайно важны. И мы хотели бы максимально укрепить позиции партии перед выборами в Государственную думу РФ в 2021 году», — заявил Панфилов.

По его словам, официально выдвижение Михайловой в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ от «Зелёных» будет оформлено по итогам съезда партии, который планируется провести в 2019 году в Великом Новгороде, после официально объявленного старта кампании.

«Считаю, что на довыборах есть возможность в течение двух с половиной лет (с 2019 по 2021 годы), посредством моих умений налаживать взаимодействие всех уровней власти. Я рассматриваю работу в Государственной думе как гражданскую службу, которая необходима для того, чтобы увеличить количество разрешительных законодательных норм, а не запретительных», — заявила Елена Михайлова.

В числе таких она назвала укрепление местного самоуправления с обязательным увеличением его финансирования, решение проблем безопасности граждан, создание единого стандарта социальных услуг, развитие сервисов и стандартов для того, чтобы город и село «не чувствовали себя, как хозяин и падчерица».

Панфилов отметил, что выдвижение от партии «Зелёные» позволит Михайловой не собирать подписи избирателей (в поддержку самовыдвижения необходимо было бы собрать около 17 тыс. подписей жителей региона), этот этап он назвал «лишней инстанцией», отбирающей время и ресурсы у кандидатов для ведения кампании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед выборами депутатов думы Великого Новгорода в сентябре 2018 года Елена Михайлова возглавила патриотическое движение «За Великий Новгород», которое подписало соглашение о сотрудничестве с партией «Союз горожан», при этом сама Михайлова участвовала в выборах как самовыдвиженка и проиграла, а «Союзу горожан» не удалось собрать подписи и зарегистрировать свой список. В 2016 году Михайлова участвовала в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Новгородской областной думы, в 2012 году она баллотировалась на пост губернатора Новгородской области от партии «Правое дело». Ранее Михайлова возглавляла Новгородское региональное отделение партии «Гражданская платформа» и была доверенным лицом Михаила Прохорова на президентских выборах 2012 года.

Напомним, досрочные выборы депутата Госдумы РФ от Новгородской области по одномандатному округу №134 пройдут в 2019 году в связи с уходом из жизни депутата Александра Коровникова, который был избран в Госдуму в 2016 году.

Ранее о своём намерении принять участие в довыборах от партии «Единая Россия» заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, у которого в 2018 году истекает срок полномочий на посту градоначальника — баллотироваться в Госдуму ему предложил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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Кроме того, по мнению экспертов, от КПРФ на довыборах в Госдуму по новгородскому одномандатному округу будет выдвинута руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина, которая официально не заявляла о своих амбициях, но уже в течение нескольких месяцев активно работает в Новгородской области.