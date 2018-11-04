Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
16:16:12 МСК

Лукашенко: Минск и Москва ответят на размещение базы США в Польше

Политика

Белорусский лидер отметил, что Белоруссия не собирается воевать с Польшей, и необходимости в размещении военной базы США на польской территории нет

Минск, 4 ноября 2018, 15:53 — REGNUM  В случае размещения в Польше американской военной базы Белоруссия будет вынуждена разместить на своей территории дополнительную военную инфраструктуру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает 4 ноября «БелТА».

Во время беседы с главой польского МИДа Яцеком Чапутовичем белорусский лидер отметил, что Белоруссия не собирается воевать с Польшей, и необходимости в размещении военной базы США на польской территории нет.

«В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — подчеркнул глава белорусского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что на тот случай, если Соединенные Штаты разместят в Польше свою военную базу, у России и Белоруссии имеются военно-технические возможности ответить на эти действия.

Читайте также: МИД РФ: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить