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К прорыву в Евросоюз готовятся 20 тыс. беженцев, вооруженных ножами

Политика

Огромная толпа беженцев скопилась в Боснии на границе с Хорватией

Вена, 4 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Порядка 20 тыс. вооруженных мигрантов могут прорваться на территорию Европейского союза через боснийско-хорватскую границу. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Издание ссылается на министерство внутренних дел Австрии, по данным которого в районе боснийского города Велика-Кладуша скопилась огромная толпа беженцев из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко. При этом 95% из этих беженцев — молодые люди, вооруженные ножами.

На данный момент Хорватия пытается самостоятельно справится с этой ситуацией и стянула к боснийской границе отряды спецназа. Австрийские правоохранители утверждают, что большая часть из этих мигрантов хочет попасть в Германию и скандинавские страны.

Австрийские силовики считают, что Хорватия самостоятельно может не справится с данной ситуацией, а также сетуют на то, что Евросоюз пока никак Хорватии не помог. В связи с этим в Вене предлагают ускорить развертывания сил Frontex (агенство Евросоюза по безопасности внешних границ) на боснийской границе.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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