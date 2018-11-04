К прорыву в Евросоюз готовятся 20 тыс. беженцев, вооруженных ножами

Вена, , 15:00 — REGNUM Порядка 20 тыс. вооруженных мигрантов могут прорваться на территорию Европейского союза через боснийско-хорватскую границу. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Издание ссылается на министерство внутренних дел Австрии, по данным которого в районе боснийского города Велика-Кладуша скопилась огромная толпа беженцев из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко. При этом 95% из этих беженцев — молодые люди, вооруженные ножами.

На данный момент Хорватия пытается самостоятельно справится с этой ситуацией и стянула к боснийской границе отряды спецназа. Австрийские правоохранители утверждают, что большая часть из этих мигрантов хочет попасть в Германию и скандинавские страны.

Австрийские силовики считают, что Хорватия самостоятельно может не справится с данной ситуацией, а также сетуют на то, что Евросоюз пока никак Хорватии не помог. В связи с этим в Вене предлагают ускорить развертывания сил Frontex (агенство Евросоюза по безопасности внешних границ) на боснийской границе.