Стамбул отказался от Ататюрка

Ариф Асалыоглу, , 14:46 — REGNUM

Открытие аэропорта «Стамбул»

Газете Sözcü сообщает об открытии нового крупнейшего в мире аэропорта «Стамбул» площадью 76,5 миллионов квадратных метров. Церемонию возглавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 31 октября в 11.30 был осуществлен первый рейс авиакомпании Turkish Airlines по направлению Стамбул — Анкара. Примечательно, что ранее стамбульский аэропорт носил имя основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Но в названии нового аэропорта было использовано лишь слово «Стамбул». С вступительным словом выступил спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым. «Турция сегодня ознаменовала празднование 95-го дня рождения Республики великолепным событием. По завершению строительства это будет самый крупный и самый современный аэропорт», — заявил Йылдырым. На церемонии также присутствовали президент Албании Илир Мета, эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани, президент Киргизии Суоронбай Жээнбеков, президент Косово Хашим Тачи, президент Северного Кипра Мустафа Акынджи, президент Македонии Георге Иванов, президент Молдавии Игорь Додон, президент Пакистана Ариф Алви, президент Сербии Александр Вучич, президент Судана Омар Хасан Ахмад Аль-Башир, премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, вице — премьер Словении — министр инфраструктуры Аленка Братуек, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани (глава делегации), министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф (глава делегации), а также президент Гагаузского автономного территориального округа (Молдавия) Ирина Влах.

«Его тело было расчленено и уничтожено»

По сообщению газеты BirGün, генеральная прокуратура Стамбула опубликовала письменное заявление, в котором описываются детали убийства журналиста Джамаля Кашикчи (Хашогги), которое произошло в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В заявлении говорится о том, что согласно предварительному плану журналист был задушен сразу после того, как вошел в дипломатическое представительство, после чего его тело расчленили и уничтожили. Также в заявлении сообщается, что со стороны саудовских властей не поступало каких-либо данных о том, что в убийстве Кашикчи были замешаны «местные сотрудники». Подчеркивается, что Анкара запросила у Эр-Риядва экстрадицию 15 подозреваемых, но несмотря на все благие намерения добраться до истины, никаких конкретных результатов переговоры не принесли. Министр юстиции Турции Абдульзамит Гюль высказался об убийстве Кашикчи: «Никто не ускользнет от этой ответственности. Это не тот вопрос, который может быть замят. Мы ждем от саудовских коллег тесного сотрудничества с нами. Саудовские власти должны оказать поддержку для того, чтобы осветить все события».

«Турция будет выплачивать огромные компенсации»

Как сообщает AktifHaber, турецкий представитель международной организации Amnesty International Эндрю Гарднер сделал заявление в отношении последнего опубликованного отчета. Комиссия по пересмотру решений, принятых во время режима чрезвычайного положения, прекратила прием заявок от государственных служащих, уволенных в тот период. Однако остаются еще тысячи людей, ожидающих ответа от комиссии. После попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года 130 тысяч человек были уволены или отстранены от занимаемых должностей согласно решениям указов с силой закона. Лишь 3799 человек чуть позже также указами смогли вернуться к своей службе. Борьба за возвращение обратно остальных пострадавших все еще продолжается. Представитель Amnesty International в Турции заявил о том, что «после комиссии по чрезвычайному положению гражданам Турции и всего мира ситуация представилась так, как будто для пострадавших существует путь для апелляции, однако мы очень четко можем наблюдать, что на данном этапе в Турции нет абсолютно никакого эффективного пути». По его словам, комиссия даже не проводила каких-либо независимых оценок. Гарднер отметил, что причины для отклонения апелляций были названы точно те же, что использовало правительство при увольнении людей два года назад. «Комиссия в своих решениях об отказе сочла уголовное расследование достаточным. То есть приняла увольнения людей, которые были произведены практически без какого-либо основания. Эта ситуация очень беспокоит Amnesty International. 129 тысяч человек были отстранены, но вместе с их семьями это просто огромная трагедия», — заявил он. Гарднер перечислил их требования от имени Amnesty International: «Каждый, кто был уволен, должен вернуться на свою работу. Если в отношении этих людей есть какие-либо здравые подозрения, следует применить дисциплинарный процесс. Их нужно уволить лишь имея на руках конкретные доказательства, признав их права на справедливое судебное разбирательство. В настоящее время не существует действительно эффективного способа для апелляции. ЕСПЧ еще не взял на себя это дело, но если процесс будет продолжаться в таком духе, Европейский суд обязательно вмешается. Будет вынесено решение об увольнениях. Разрешить эту ситуацию должен не ЕСПЧ, а Турция. В противном случае, если дела попадут в ЕСПЧ, будет слишком поздно, а турецкое правительство будет вынуждено выплатить огромные компенсации. Это решение не самое лучшее ни для Турции, ни для всех уволенных лиц. Турция должна разрешить все сама».

Дворец Топкапы переходит в руки президента

Омер Эрбиль из газеты Hürriyet пишет о том, что самый крупный и важный с точки зрения выставленных в нем шедевров турецкий музей дворец Топкапы, который принадлежит министерству культуры и туризма, переходит в руки дирекции национальных дворцов Турции, которое в свою очередь подчинено президенту. В окрестностях дворца Топкапы располагаются управление памятниками, Археологический музей, Музей исламской науки и технологии, библиотека Музея литературы Ахмета Хамди Танпынара, находящиеся в ведении министерства культуры и туризма, а также управление по внутреннему снабжению министерства обороны Турции и газино (военное развлекательное заведение). Министерству обороны будет предложено освободить эти здания. Ожидается, что также будет освобождено бывшее здание старейшей типографии Matba-i Amire, которое сейчас занимает управление памятниками Стамбула.

Единая военная служба

Как сообщает NTV, министерство обороны Турции работает над проектом, согласно которому все призывники будут проходить военную службу длиной в 9 месяцев. Три месяца будет длиться период основной службы, который обязателен. Остальные 6 месяцев можно будет продолжить по желанию или заплатить за освобождение определенную сумму. Стоимость будет определяться каждый год заново. Докторам, преподавателям, судьям, спортсменам и другим представителям подобных профессий будет предоставлена возможность выбора времени прохождения службы. Квалифицированные специалисты смогут проходить службу не на фронтах, а выполняя свои обязанности в подходящих их профессии группах. На каких условиях и в какое время будут проходить службу представители той или иной профессии будет решаться после совещания с министерством образования, министерством здравоохранения и министерством юстиции.

Рекорд по количеству заявок на отказ от военной службы за деньги

Согласно NTV, министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о росте заявок на отказ от прохождения военной службы на платной основе. Акар отметил, что количество отказов превысило 723 тысячи. Ранее турецкое правительство установило, что от военной службы можно освободиться за деньги. Предпринятые кабинетом меры в целях облегчения бюджета побили все рекорды предыдущих лет. В своем заявлении министр также упомянул о зенитных ракетных комплексах С-400, купленных у Российской Федерации. «Благодаря этим системам, поставка которых планируется в 2019 году, наша страна обеспечит себе серьезный потенциал в противовоздушной обороне», — сказал Акар.

Заявление об «эмбарго против Ирана»

В парламентской комиссии по планированию и бюджету начались заседания с участием министерства энергетики и природных ресурсов Турции и Совета по регулированию рынка энергетики в рамках обсуждения бюджета на 2019 год. Министр энергетики Турции Фатих Донмез, говоря об американских санкциях против Ирана, которые вступают в силу 5 ноября, заявил следующее: «Мы слышали о том, что также попадаем под исключение из иранских санкций, но письменного подтверждения не получали». По данным Bloomberg, ожидается, что Вашингтон в отношении турецкой нефтеперерабатывающей корпорации Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. сделает исключение. США достигли соглашения с 8 странами-импортерами иранской нефти, в том числе Японией, Индией, Южной Кореей. Денмез также заявил, что в рамках деятельности по увеличению конкуренции по импорту природного газа и поиску новых ресурсов и маршрутов продолжаются исследования потенциальных источников на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Восточном Средиземноморье и в Африке. Он отметил, что Турция начала использовать природный газ в 1987 году с 500 миллионов кубометров ежегодных поставок, а в настоящее время достигла уровня в 50 миллиардов.

В Турции построено третье боевое судно

Газета Milliyet пишет о том, что третий военный корабль TCG Burgazada, созданный в рамках проекта «Национальное судно» (Milli Gemi (MİLGEM)), войдет в состав турецкого флота. Проект Milli Gemi подтверждает тот факт, что Турция входит в список из 10 стран мира, строящих военные корабли. ТCG Burgazada был создан полностью силами турецких инженеров. 4 ноября корабль спускают на воду во время церемонии, в которой принимает участие Эрдоган. Первым национальным кораблем в рамках проекта MİLGEM, который был запущен в 2008 году для удовлетворения потребностей турецкого военно-морского флота, стало судно TCG Heybeliada. Его спустили на воду 27 сентября 2011 года. Строительство новейшего из корветов TCG Burgazada осуществлялось верфью Стамбула. В скором времени судно будет передано военно-морскому флоту.

Совместный патруль в Манбидже

Согласно CNN Turk, вооруженные силы Турции и США продолжают свою деятельность в рамках плана «Дорожная карта Манбиджа» и «Принципы безопасности». Представлены фотографии совместных патрулей, которые проводят турецкие и американские военные в Манбидже. Анкара и Вашингтон приступили к совместному патрулированию по итогам взаимного планирования, координации и совместных учебных мероприятий.

«Охота на ведьм» почистила целую армию

TR724 цитирует министра обороны, который заявил о том, что «с 15 июля 2016 года из-за причастности к государственному перевороту из турецких вооруженных сил было уволено 150 генералов, 7595 офицеров, 5723 унтер-офицера, 1261 рядовых и 424 государственных служащих, всего 15 153 человек». В то время, как Акар выступал со своим заявлением, в Стамбуле было арестовано 50 человек по обвинению в использовании программы ByLock.