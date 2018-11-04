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Во Владивостоке в День народного единства прошел благотворительный забег

Политика

В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко

Владивосток, 4 ноября 2018, 14:13 — REGNUM  Празднование Дня народного единства во Владивостоке началось рано утром в воскресенье с благотворительного забега, участники которого собрали деньги в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Маршрут забега пролегал вдоль морского побережья в центре Владивостока от спортивной станции Тихоокеанского флота и далее по Спортивной набережной. Участниками пробега, несмотря на прохладную погоду, по словам организаторов, стали около 700 человек, в том числе врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

«Здорово, что на благотворительный забег пришло столько много владивостокцев. Очень важно, что эти люди несут добро в своем сердце, помогают тем, кто нуждается в нашей помощи, детям с ограниченными возможностями здоровья», — цитирует ТАСС слова Олега Кожемяко.

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День народного единства
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