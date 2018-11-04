Когда умрёт Украина

Александр Халдей, , 16:52 — REGNUM

С 2014 года в России и на Украине живо обсуждается тема возможности распада обеих стран. Это стало увлекательным видом интеллектуального спорта — кто придумает лучший сценарий распада. Чемпион получал самое большое количество лайков и цитируемых перепостов. Однако время идёт, а ни Россия, ни Украина никакой склонности к распаду не обнаруживают.

На самом деле никакие экономические трудности и распри в элитах не влекут распада государства. Распад случается только вследствие военного поражения. Холодная война или горячая — не важно, но в случае обеих войн поражение и только поражение является причиной распада государства. Если вам извне подменили ценности в элите, и она разрушила страну — это поражение в войне. Если вам ввели войска других государств — это поражение в войне. Само по себе государство не упадёт. Как бы ни нищенствовало население, и как бы ни лютовала элита. Любая власть всегда в силах подавить внутреннее сопротивление — если только нет скрытого или явного внешнего воздействия в виде войны.

Россия не распадётся в силу естественных центростремительных тенденций, которые преобладают над центробежными. Элиты в России стремятся решать свои проблемы через завоевание позиции в центре, а не через разрушение центра и построение другого центра. И дело не в альтруизме элит, а в том, что ни одна элитная проблема не решается развалом центра, а сохранением его решается всё. Следовательно, борьба идёт за центр. Другое дело, что борьба за реконструкцию центра способна нечаянно развалить центр, но именно нечаянно. Это будет непредвиденным эксцессом, а не осмысленной стратегией.

В данном случае Россия и Украина ничем не различаются. Все внутренние конфликты, экономические или национальные, не влекут центростремительных тенденций, несмотря на экстравагантные заявления некоторых политических фигур. Регионы на Украине ругаются всегда, но идея сохранения государства всё же превалирует над идеей его роспуска. И это будет независимо от цен на газ и степени националистических репрессий. Украинцы спорят о типе государства, а не о том, быть государству или не быть.

Не распадётся Украина ещё и потому, что она является частью глобальной стратегии США в отношении Центральной Европы как опорного пункта борьбы за Евразию. Поэтому не стоит питать иллюзий, что Запад бросит Украину после ввода строящихся газопроводов. Для США Украина — далеко не только транзитная для газа территория. Для США Украина (вкупе с Польшей) — ключевой плацдарм за доминирование в Восточной, а значит, и в Центральной Европе.

В Вашингтоне уже раскрывали значимость Азовского моря и порта Мариуполь не только для США, но и для Европы. Это главные опорные пункты НАТО, которое непременно рассчитывает туда прийти. Именно потому Путин остановил ЛДНР на пороге Мариуполя. Германия предупредила, что если возьмут Мариуполь, то никакого «Северного потока — 2» не будет, а будет жестокая блокада и экономическая война, далеко превосходящая нынешние санкции.

Такой геополитический сдвиг баланса сил в Европе мир переварить пока не готов. Он и так подавился Крымом. Если Россия пойдёт ещё дальше, это будет воспринято как военная угроза. НАТО непременно войдёт на Украину. Тут важно, кто первым это сделает. Это равносильно началу войны. Если войдёт Россия — войдёт и НАТО. Войдёт НАТО — войдёт и Россия. Потому все пока воздерживаются от движения первыми, но намерений не оставляют и войска подводят всё плотнее и плотнее. Не потому, что хотят завтра их стронуть с места, а потому, что стремятся удержать от этого соперника.

Даже если украинцы завтра вообще перестанут получать свет, газ, воду и перейдут на поедание травы, Украина не распадётся. Не потому, что все этого не будут хотеть, а потому, что ни у кого на это нет сил. Запад плотно контролирует украинские элиты и политическую ситуацию на Украине. Несмотря на то, что монополии на насилие у власти давно уже нет, банды необандеровцев, засевшие в каждом крупном регионе, пока надёжно предотвращают стремления регионов убежать из этого колхоза куда подальше. Это может купировать внутренние движения к расколу, но внешние, ту же Венгрию и ее интерес к Закарпатью, это остановить вряд ли сможет.

Для того, чтобы выхватить у Запада Украину, нужно победить его в войне. Гибридной и тотальной. Да, риторика России в адрес Запада будет дружественной, а действия враждебными. Элита России Западу не верит и снова не впустит его в свой огород. Если у вас есть нефтяные вышки и атомная бомба, вы можете быть спокойны за своё будущее. Если вы бомбу отдадите, то потеряете всё.

В этом смысле все призывы Кудрина наладить отношения с Западом повисают в пустоте. У них больше нет адресата. Если у Кудрина детей нет или они ему безразличны, то у наших олигархов они есть и на ближайшие 10 лет у них нет никакой более важной задачи, чем передать власть и собственность по наследству, и так настроить систему, чтобы ни власти, ни собственности их детей ничто и никто не угрожали. Корысть делает элиты наиболее ярыми государственниками.

Это не та государственность, что у левых, но это и не та государственность, что у либералов. Государство будет кривоватым, но сильным, тогда как у либералов оно и кривое, и слабое. Левые же бездарно промотали своё государство и на ближайшие 70 лет могут только писать мемуары. Никакого участия в государственном строительстве они принимать не в состоянии. Это очень плохо, так как у левых рисков для государства было меньше, чем у всех остальных, но это факт. Сейчас растут правые силы, а левые продолжают находиться в том историческом нокауте, который им нанёс Хрущёв, и из которого они так и не вышли.

А поскольку левые силы в прострации, а правые не в состоянии построить сильную и надёжно защищённую от рисков государственность, то ломать Запад в ближайшие 70 лет будет некому. И значит, противостояние по линии границы России и Украины продолжится.

Понимая это, Путин и не пытается делать что-то, ведущее к уничтожению Украины. Тотальной экономической блокады нет, и не будет в будущем. Газопровод сохранится. ЛДНР не отдадут, но и себе не возьмут. Элиты понимают, что даже возврат Донбасса в состав Украины не станет основанием для отмены санкций. Потребуют Крым. Для стимула кому-то из олигархов отменят запрет на въезд.

Но в целом санкции оставят и продолжат их использование. Пока Крым не вернут Украине. Крым же возвращать нельзя — вообще всю нефтянку отнимут. А если это делать нельзя, то нет смысла и возвращать Донбасс — всё равно санкции оставят. Такова логика элиты. Тут нет ни капли патриотизма, тут голый и циничный расчёт. И потому положение Крыма в составе России надёжно, независимо о того, кто в России президент.

Состояние «ни мира, ни войны» с Украиной — самое приемлемое для России состояние. Для этого России не нужно разваливать Украину. Со своими национальными неврозами и идеями фикс Украина надежно ослаблена и погружена в свои распри. Первым начинать войну Запад не хочет, Путин им такой подачи не сделает, Украина всерьёз начать войну без готовности Запада воевать вместо Украины не может, а значить судьба Украины — бессрочное загнивание.

Как говорил, Остап Бендер — финансовая пропасть самая глубокая, в неё можно падать всю жизнь. Так что у Украины большая и устойчивая перспектива. Стратегия Украины — затягивание Запада в войну с Россией. Но Запад сам хочет воевать с Россией руками Украины. Пока они там друг друга пытаются затянуть в войну, Россия получит фору по времени и имеет шанс решить, наконец, экономические проблемы.

Однако созданная в России система, как и советская, нереформируема. Любая попытка переделать её форму вызовет в ней трещину и распад на осколки. Сохранение же системы не позволяет ей решать проблему выживания. Когда риск потери выживания станет выше риска смены системы, систему сменят. Да, потеряют ещё кучу времени и ещё переберут 100 вариантов того, как всё менять, ничего не меняя. Создадут и распустят 100 фиктивных партий. Сложатся и распустятся 100 внутриэлитных альянсов и временных союзов. 100 политических ЧП случится и 100 радикальных оппозиционеров отправятся за решётку, чтобы потом оттуда выйти. Но в результате система будет медленно сдвигаться к переменам. И однажды она изменится.

На Украине же будет надёжно законсервировано нынешнее состояние падения в пропасть без достижения дна. Будут меняться политики, будут браться новые кредиты и объявляться новые дефолты. Будут становиться всё более правыми партии и всё более нацистскими рецепты выхода из кризиса. Так пройдут десятилетия.

Когда кто-то из чиновников сказал, что в лице Украины мы на ближайшие 200−300 лет получили врага, он говорил верно. Если за прошедшие 300 лет Россия не победила Запад экономически, то есть все шансы на то, что и в грядущие 300 лет этого так же не случится. В мире сохранятся все нынешние тенденции. Скорее всего, через 300 лет в России так же будут решать проблему оторванных от народа элит и догоняющей модернизации, а на Украине будут так же решать, с кем же им всё-таки жить, с Европой в качестве её заднего двора или с Азией в качестве её шантажиста и предателя.

Так было 300 лет назад, так есть сейчас и так будет ещё через 300 лет. Украина — это проблема, которая никогда не будет решена. Ни для нас, ни для Европы, ни для Украины, пока она останется Украиной, Окраиной. Как только она станет частью России (сначала ментально) — проблема будет мгновенно решена, какие бы войска НАТО этому не препятствовали. Поэтому надо сначала разрушить концепт «Украина».

Разруха начинается в голове. В голове она и должна закончиться. Нет Украины — есть оторванная часть российского государства. И воссоединение русского народа — это главная цель российской политики на украинском направлении.