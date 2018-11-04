Украинские ракетные стрельбы в Крыму назвали «комариным писком»

Симферополь, , 13:24 — REGNUM В Крыму учения ракетных войск Украины в приграничной с полуостровом Херсонской области считают «бряцанием оружием» и «комариным писком». Об этом заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь», — цитирует РИА Новости его слова.

Также Фикс отметил, что «комариный писк» украинский учений никого не может напугать.

Читайте также: В Киеве пояснили, зачем проводят учения возле Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано видео украинских комплексных учений по отработке противовоздушной системы обороны на полигоне ВСУ «Ягорлык», расположенном в Херсонской области Украины.

Читайте также: Опубликовано видео ракетных учений ВСУ возле Крыма