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Украинские ракетные стрельбы в Крыму назвали «комариным писком»

Политика

Ракетными учениями Украина пыталась показать свои мускулы

Симферополь, 4 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  В Крыму учения ракетных войск Украины в приграничной с полуостровом Херсонской области считают «бряцанием оружием» и «комариным писком». Об этом заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь», — цитирует РИА Новости его слова.

Также Фикс отметил, что «комариный писк» украинский учений никого не может напугать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано видео украинских комплексных учений по отработке противовоздушной системы обороны на полигоне ВСУ «Ягорлык», расположенном в Херсонской области Украины.

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Военные учения
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