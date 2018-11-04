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Медведев опубликовал пост-поздравление с Днем народного единства

Политика

Премьер-министр РФ написал сообщение в Facebook и прикрепил фотографию осеннего пейзажа

Москва, 4 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  С Днем народного единства граждан России поздравил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Поздравление опубликовано в Facebook премьер-министра РФ.

«С праздником, с Днем народного единства!» — написал Медведев, в посте с прикрепленной фотографией осеннего пейзажа.

https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/photos/a.10150348022656852/10155583849331851/

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, в День народного единства, известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его рок-группа The No Smoking Orchestra выступят в Московском международном Доме музыки.

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День народного единства
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