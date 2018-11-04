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США дорого обойдется выход из иранской сделки — экс-помощник Обамы

Политика

Если страна выходит из сделки подобным образом, то нет никаких гарантий, что ту, сделку которую заключат ее власти в будущем, будут уважать другие страны

Вашингтон, 4 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Действия администрации Соединенных Штатов, объявившей о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, приведут к тому, что США придется расплачиваться за данное решение. Об этом заявил бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

По его словам, администрация США «допустила огромную ошибку», выйдя в одностороннем порядке из соглашения. Также Малли добавил, что если страна выходит из сделки подобным образом, то нет никаких гарантий, что ту, сделку которую заключат ее власти в будущем, будут уважать другие страны.

«Поэтому, я считаю, США заплатят цену за выход из сделки», — цитирует РИА Новости его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что США являются непредсказуемым и ненадежным партнером, так как любая новая администрация может отменить предыдущие договоренности.

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Противостояние Ирана и США
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