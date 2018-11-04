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Новый мэр Уфы потребовал от подчинённых точности и определенности

Политика

И никаких «ориентировочно»!

Уфа, 4 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от своих подчинённых отказаться от неопределенных, размытых ответов на конкретные вопросы и удалить из своего служебного лексикона такие слова, как «ориентировочно», «около», «вокруг». Об этом сегодня, 4 ноября, пишет Ufa Time.

Напомним, что Мустафин стал мэром Уфы 29 октября. Он провел первое оперативное совещание в новом статусе.

В ходе совещания Мустафину крайне не понравилось, что чиновники практически всегда дают размытые ответы на конкретные вопросы.

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — сказал Мустафин.

Он потребовал от чиновников городской администрации, чтобы все сроки для подрядчиков по сдаче объектов и выполнению работ устанавливать и соблюдать предельно четко.

«Слова «около», «вокруг» давайте уберем вообще», — сказал новый мэр Уфы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мустафин сменил на посту мэра Уфы Ирека Ялалова, который сложил свои полномочия досрочно в сентябре 2018 года, так как был выдвинут в Совет Федерации.

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