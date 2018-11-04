Патриарха Варфоломея обвинили в выполнении «заказа из-за океана»

Москва, , 10:06 — REGNUM Лежащим вне канонического поля политическим шагом назвал подписание константинопольским патриархом Варфоломеем соглашения с президентом Украины Петром Порошенко глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

По словам Илариона, патриарх Варфоломей «выполняет заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви».

«Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости», — цитирует его слова ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября украинский президент Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Соглашение было подписано в Стамбуле, куда Порошенко прибыл с официальным визитом.

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