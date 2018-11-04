Мэй удалось «продавить» Брюссель по Brexit — The Times

Лондон, , 09:08 — REGNUM В ходе переговоров по Brexit премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось добилась от Брюсселя ряда уступок. Об этом пишет британская газета The Times.

По сведениям источника издания, Мэй удалось заставить руководство ЕС пойти навстречу Лондону в вопросе сохранения Соединенного Королевства в составе таможенного союза ЕС. По сообщению газеты, также обсуждается возможность открытой торговли Великобритании с ЕС по той же модели, на основании которой Евросоюз торгует с Канадой.

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Напомним, референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся в июне 2016 года. За выход страны из ЕС проголосовало почти 52% избирателей. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Британии в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit. Покинуть Евросоюз Великобритания собирается 29 марта 2019 года.

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