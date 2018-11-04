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Глава Кубы прибыл в Северную Корею с официальным визитом

Политика

В аэропорту Мигеля Диас-Канеля Бермудеса встречал Ким Чен Ын

Глава Кубы прибыл в Северную Корею с официальным визитом
Sarumo74
Компартия Кубы. Фрагмент эмблемы

Пхеньян, 4 ноября 2018, 09:01 — REGNUM  Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл сегодня, 4 ноября, в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом.

Самолет кубинского лидера приземлился в северокорейском аэропорту Сунан. Там Диаса-Канеля с его супругой встречал лидер КНДР Ким Чен Ын со своей супругой. Пары обменялись рукопожатиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед визитом в КНДР Диас-Канель посетил Москву, где провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором сказано, что Москва осуждает политику США в отношении Кубы и выстцпает за отмену экономической блокады Острова Свободы.

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