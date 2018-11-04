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Премьер-министр Сербии: До соглашения по Косово ещё далеко

Политика

Слишком много нерешенных вопросов

Премьер-министр Сербии: До соглашения по Косово ещё далеко
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Сербия

Белград, 4 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  Премьер-министр Сербии Ана Барбич заявила, что она хотела бы скорейшего заключения всеобъемлющего соглашения по Косово, но прогресс в этом деле пока не просматривается. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет Financial Times.

«Лично я хотела бы достичь соглашения как можно скорее, однако я не думаю, что мы на самом деле близки к этому», — сказала Барбич.

Глава сербского правительства пояснила, что прогресс в деле урегулирования вопроса Косово крайне затруднен из-за того, что между Сербией и Косово обсуждаются исторические, политические, культурные и территориальные вопросы. Ни по одному из этих вопросов нет близких позиций.

Барбич выразила мнение, что в настоящее время ситуация вокруг Косово застряла в «шизофренической позиции», которая находится между политикой XXI века и политикой XIX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Минске в рамках встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Барбич встречалась с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи. Стороны обсудили белградско-приштинский диалог.

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Косово
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