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Депутат Рады обвинил Меркель в потере Украиной Крыма и Донбасса

Политика

Оказывается «роковым» для Украины стал 2008 год

Киев, 4 ноября 2018, 08:19 — REGNUM  Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь считает, что Украину потеряла Крым и Донбасс из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом Чижмарь заявил в эфире телеканала ZIK в ток-шоу «Народ против».

Чижмарь напомнил, что в 2008 году именно Меркель выступила против того, чтобы предоставить Украине так называемый План действий по членству в военном блоке НАТО.

«Именно она в 2008 году в Бухаресте, вы помните, в угоду путинской России поставила вопрос о не предоставлении Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО — ИА REGNUM, — сказал депутат.

По мнению Чижмаря, если бы такой план был предоставлен Украине ещё в 2008 году, то, возможно, не было бы потери Крыма и Донбасса. В связи с этим депутат отметил, что у его партии есть много претензий к Меркель.

Стоит отметить, что в военном блоке НАТО на протяжении всех последних лет и даже после 2014 года постоянно твердили, что Украина вряд ли сможет стать членом Североатлантического альянса. Однако в последнее время ситуация с членством Украины в НАТО не так очевидна и есть вероятность того, что Украина попадет в НАТО в исключительном порядке.

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