Пушков раскритиковал Порошенко за приглашение Турции в Донбасс

Москва, , 06:05 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко сделал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану бессмысленное предложение о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, украинский лидер пытается продать турецкому коллеге «шкуру неубитого медведя», ведь нет никакого мандата Совбеза ООН на миротворческую миссию в Донбассе. Порошенко не сможет обойти Россию, добавил он.

«А звать Турцию принять участие в миссии, которой нет и формат которой не определён, беспредметно», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Стамбул Порошенко заявил, что власти Украины рассчитывают на участие турецких военных в миротворческой миссии в Донбассе. Он пояснил, что турецкие военнослужащие могли бы появиться в регионе в том случае, если бы ООН приняло решение о размещении там миссии «голубых касок».

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