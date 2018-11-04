Иранский генерал ответил Трампу в духе «Игры престолов»

Тегеран, , 05:26 — REGNUM Ответ в стиле сериала «Игра престолов» дал иранский генерал-майор Касем Сулеймани американскому президенту Дональду Трампу, в той же манере объявившему о введении санкций против Тегерана. Сообщение и «постер» Сулеймани опубликовал в своем Instagram.

Командующий специальным подразделением «Эль-Кудс» Сулеймани опубликовал свой снимок со слоганом «Я выстою против тебя». На фото вокруг генерала идет снег.

Сулеймани сопроводил коллаж заявлением на фарси, в котором отметил, что иранский народ прошел через трудные времена. США могут начать войну, однако Иран будет тем, кто её закончит.

Он подчеркнул, что готов выступить против Трампа и потребовал главу США прекратить угрозы в адрес Тегерана.

https://www.instagram.com/p/BpsVILbjYuM/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп опубликовал в микроблоге коллаж в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции рядом», намекая на ограничения против Ирана. Телеканал НВО, который занимается производством телесериала, выразил в связи с этим свое недовольство.

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