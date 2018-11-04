Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
06:02:07 МСК

Иранский генерал ответил Трампу в духе «Игры престолов»

Политика

«Я выстою против тебя»

Иранский генерал ответил Трампу в духе «Игры престолов»
sayyed shahab-o- din vajedi
Касем Сулеймани

Тегеран, 4 ноября 2018, 05:26 — REGNUM  Ответ в стиле сериала «Игра престолов» дал иранский генерал-майор Касем Сулеймани американскому президенту Дональду Трампу, в той же манере объявившему о введении санкций против Тегерана. Сообщение и «постер» Сулеймани опубликовал в своем Instagram.

Командующий специальным подразделением «Эль-Кудс» Сулеймани опубликовал свой снимок со слоганом «Я выстою против тебя». На фото вокруг генерала идет снег.

Сулеймани сопроводил коллаж заявлением на фарси, в котором отметил, что иранский народ прошел через трудные времена. США могут начать войну, однако Иран будет тем, кто её закончит.

Он подчеркнул, что готов выступить против Трампа и потребовал главу США прекратить угрозы в адрес Тегерана.

https://www.instagram.com/p/BpsVILbjYuM/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп опубликовал в микроблоге коллаж в стиле «Игры престолов» с надписью «Санкции рядом», намекая на ограничения против Ирана. Телеканал НВО, который занимается производством телесериала, выразил в связи с этим свое недовольство.

Читайте также: «Спасибо, Трамп!»: Нетаньяху благодарен за санкции против Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Телеканал НВО выразил недовольство твитом Трампа в стиле «Игры престолов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить