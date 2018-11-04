В Новой Каледонии проходит референдум о независимости от Франции

Нумеа, Франция, , 05:08 — REGNUM Референдум о независимости от французских властей начался в Новой Каледонии утром 4 ноября. Участки будут работать до 18:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает Deutsche Welle.

Избирателям в Новой Каледонии необходимо ответить на вопрос, хотят ли они полного суверенитета и независимости региона. Итоги голосования будут объявлены через два часа после завершения работы участков.

За выход тихоокеанских островов из-под власти Парижа выступают, в основном, коренные жители. Противники независимости напоминают о финансировании в размере 1,3 млрд евро, ежегодно выделяемом правительством Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, опросы говорят о несогласии с отделением от Франции 66% избирателей в Новой Каледонии. Поддерживают инициативу 34% опрошенных.

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