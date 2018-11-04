Муж Асии Биби попросил убежища в Британии и США

Исламабад, , 04:00 — REGNUM Супруг обвиненной в богохульстве христианки Асии Биби обратился к властям Великобритании, США и Канады с просьбой о политическом убежище для своей семьи. Об этом сообщает 4 ноября BBC News.

Ашик Масих обратился, в частности, к британскому премьер-министру Терезе Мэй, прося помощи и «свободы, насколько это возможно». Мужчина заявил, что жизни его родных угрожает опасность.

Читайте также: В Пакистане отменен смертный приговор для христианки, оскорбившей пророка

Сообщается также, что 3 ноября за пределы Пакистана, опасаясь за себя, выехал адвокат Асии Биби Саифул Малук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году власти Пакистана приговорили Асию Биби к смертной казни за богохульство, однако в конце октября 2018 года верховный суд Пакистана оправдал 47-летнюю женщину.

Радикальные исламисты протестуют против отмены казни Биби, из-за чего в крупные города Пакистана направлены войска.

Читайте также: Власти Пакистана направили войска в Исламабад и Лахор