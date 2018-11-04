«Спасибо, Трамп!»: Нетаньяху благодарен за санкции против Ирана

Иерусалим, , 02:58 — REGNUM Благодарность за санкции против Ирана выразил американскому президенту Дональду Трампу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

Политик отметил, что на протяжении многих лет призывал к полному восстановлению санкций против Ирана, который «представляет угрозу для всего мира». По его словам, санкции США эффективны, так как иранская экономика переживает депрессию.

«Спасибо, президент Трамп, за ваше историческое решение», — заявил Нетаньяху.

https://twitter.com/netanyahu/status/1058777146942988288

Как сообщало ИА REGNUM, власти США анонсировали введение новых санкций против Ирана 5 ноября. В 2015 году Вашингтон стал снимать санкции против Тегерана в рамках так называемой ядерной сделки, согласно которой Иран должен был прекратить разработки ядерного оружия. Однако Дональд Трамп, став президентом США, объявил о выходе из соглашения.

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