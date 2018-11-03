Развязав войну в Нагорном Карабахе, бить по России

Арташес Гегамян, , 22:40 — REGNUM

Осмысливая события последних месяцев, происходящие в регионе Южного Кавказа и вокруг него, невольно приходишь к выводу, что вот-вот грянет война. Нет, уважаемый читатель, увы, это, к сожалению, не есть преувеличение, а результат беспристрастного анализа хотя бы последовательно проводимой против Армении информационной войны. Войны, в арсенале которой самые современные технологии разрушения государства изнутри. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры, причем самые, что ни есть, свежайшие.

Итак, 1 ноября 2018 года на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) и.о. премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Рузанны Аракелян о будущем армяно-турецких отношений, рассказал о своей встрече с одним опытным дипломатом:

«Я сказал, что две границы, которые кажутся открытыми, но они наполовину открыты (подчеркнуто мною, ибо непонятно, почему «кажутся» — А.Г.). Армяно-иранская граница может закрыться в любое время вследствие политики США, армяно-грузинская граница может быть закрыта, скажем, из-за плохой погоды (видимо, ссылаясь на погоду, он имел в виду участок Верхнего Ларса грузино-российской границы — А.Г.). Армения готова к нормализации армяно-турецких отношений без предусловий».

На первый взгляд читателю может показаться: а что необычного в ответе и.о. премьера? Однако, при несколько углубленном осмыслении сказанного, приходишь к единственно возможному заключению, что Н. Пашинян «не ведает, о чем он говорит». Но обо всем этом по порядку.

Первое, что бросается в глаза и тревожит — Н. Пашинян с трибуны НС РА, по сути, открыто заявляет о том, что отныне в регионе Южного Кавказа Армения выступает в качестве объекта международных отношений, а не самостоятельного субъекта, границы которого с двумя дружественными странами — Ираном и Грузией могут быть закрыты и здесь мнение Армении не играет никакой роли. Причем возможное и допустимое по Н. Пашиняну закрытие границы с Ираном наводит на тревожные мысли. Чтобы полнее представить, о чем идет речь, вспомним события недавнего по историческим меркам прошлого. Так, 7 мая 1992 г., благодаря посредническим политическим усилиям Ирана, в Тегеране было подписано Совместное заявление глав государств Исламской Республики Иран, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Напомню, что в соответствии с этим Заявлением,

«Стороны договорились, что в течение недели по прибытии в регион специального представителя президента Ирана Махмуда Ваези, после проведения переговоров с заинтересованными сторонами и при поддержке глав государств Армении и Азербайджана, осуществляется прекращение огня и одновременно открываются все коммуникационные дороги с целью обеспечения экономических потребностей».

Проявление доброй воли руководства Ирана здесь налицо, другое дело, что азербайджанская сторона грубо нарушила достигнутые договоренности и развязала войну против Нагорного Карабаха. Заметим также, что во время резкого обострения Нагорно-Карабахского конфликта, то есть, по сути, начала войны, иранское руководство оказалось в весьма сложном положении, столкнувшись с серьезным давлением общественности своей страны, особенно со стороны азербайджанской общины, насчитывающей в Иране по самым скромным подсчетам свыше 20 млн. человек. Однако иранская сторона изначально заняла равноудаленную позицию по отношению к сторонам конфликта, тем самым можно констатировать, что боевые действия в зоне конфликта 1992−1994 гг. разворачивались на фоне взвешенной политики Ирана. Более того, мировая общественность отметила важнейшую роль Ирана, который в самый сложный для армянской стороны период горячей войны с Азербайджаном, занял позицию, при которой узкий участок границы между Арменией и Ираном стал «дорогой жизни» для Армении и Нагорного Карабаха, для армянского народа. И.о. премьера, не только допускает, но и озвучивает, что «армяно-иранская граница может закрыться в любое время вследствие политики США», казалось бы, тем самым готовит население Армении к подобному ходу развития событий. Естественно, напрашивается вопрос — а кто же закроет эту границу? Известно, что с армянской стороны границу охраняют российские пограничники Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Армении. Бесспорно, что закрытие армяно-иранской границы — в первую очередь станет враждебным актом по отношению к самой Армении, сильнейшим ударом по интересам национальной безопасности РА. Более того, это не исходит из коренных интересов государств-членов ОДКБ, в частности, России и Казахстана. Отметим также, что Иранская сторона совершенно недавно, 12 августа 2018 г., в Актау (Казахстан) подписала конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, под которой стоят также и подписи президентов России и Казахстана, являющихся членами ОДКБ, что повысило на качественно более высокий уровень партнерские отношения между этими странами. Заметим также, что подписанная конвенция полностью снимает ранее имевшие место спорные экономические вопросы, в частности, между Россией и Ираном. Уже не приходится говорить о том, что Россия, Иран и Турция являются стратегическими партнерами в сирийском урегулировании, и, как заявил 23 октября т.г. заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с представителями МИД Ирана и Турции, взаимодействие России, Турции и Ирана решительно изменило ситуацию в Сирии. То есть имеет место широкий круг вопросов, решение которых сближает эти страны. Естественно, что в этих условиях закрытие ирано-армянской границы абсолютно не в интересах безопасности Ирана, более того, в силу сложившихся по факту стратегических, партнерских отношений между Россией и Ираном значение армяно-иранской границы приобретает особую важность. Так на кого же намекает Н. Пашинян, озвучивая подобное опасное заявление о закрытии границы? Не приходится сомневаться — на США. Ведь далеко неслучайно, что в ходе визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона последний заявил, что на фоне усиления США давления на Иран армяно-иранская граница станет «важным вопросом» и «мы будем давить на Иран, потому что считаем, что их поведение на Ближнем Востоке и мире в целом пагубно и требует изменений» (из интервью Дж. Болтона армянской службе Радио «Свобода», 26 октября 2018 г.). То есть, по существу, и.о. премьера готовит армянское общество к восприятию опасной и откровенно предательской, недопустимой с точки зрения национальной безопасности мысли о возможности закрытия границы Армении с Ираном. Что это, очередное проявление полной некомпетентности, причем во вред себе любимому или же многозначительный жест понимания с армянской стороны озабоченности США в связи с Ираном, а заодно и сигнал американцам о том, что общественное мнение Армении уже готовится для реализации на практике и других заветов Дж. Болтона (из того же интервью Радио Свобода), а именно:

«нынешние обстоятельства подчеркивают важность достижения удовлетворяющего обе стороны соглашения в карабахском конфликте… Как только это произойдет, сразу откроется армяно-азербайджанская граница… Турецкая граница, я думаю, откроется наверняка».

Очевидно, что и.о. премьера вовсе неслучайно, отвечая на вопрос о будущем армяно-турецких отношений, затронул и тему возможного закрытия армяно-иранской границы. Вместе с тем, напомним читателям, что ответ Н. Пашиняна в полной мере укладывается в концепцию, известную как «Окно Овертона». С помощью этой концепции (технологии) в сознание общества даже с устоявшимися традиционными фундаментальными армянскими ценностями (институт семьи, брака, уважения к старшим, чувство преданности и благодарности по отношению к подлинным друзьям армянского народа, глубокую приверженность Апостольской Святой Армянской Церкви), насаждаются губительные для армянского государства идеи и мысли. Приходится констатировать, что уже не первый год, как более 80 разного рода общественных организаций, финансируемых фондом Сороса и другими структурами, ведут в Армении подрывную работу. Их деятельность нацелена на разрушение армянской государственности путем разрыхления и полного уничтожения моральных устоев и традиционных ценностей армянского общества. С тревогой следует констатировать, что в этом деле они уже добились значительных успехов. Безусловно, что эта тенденция разрушения армянской государственности будет, к нашей беде, сохраняться и развиваться, хотя бы по той веской причине, что в настоящее время во главе этого сатанинского проекта (сознавая это или нет) стоит и.о. «народного» премьер-министра Н.Пашинян. Уже ясно просматривается, что именно он и его соратники реализуют проект разложения и уничтожения нравственных понятий в армянском обществе. Причем делается это путем неприкрытой поддержки (причем справедливости ради отметим — обоюдной) действий ЛГБТ-сообщества, молчаливого одобрения тоталитарного агрессивного религиозного движения. Движения, которое кощунственно оскверняет наши религиозные святыни своим бессцеремонным вламыванием в резиденцию Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, под гнусные лозунги требующего «нового католикоса в новой Армении». Эти гнусные действия лишь на первый взгляд направлены только против Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II, по праву именуемого в Армении и Диаспоре Гарегином Строителем. Их конечная цель: всеми путями поколебать веру армян в Апостольскую Святую Армянскую Церковь — непоколебимый гарант сохранения армянской цивилизации и армянского государства. По сути эти бесноватые являются авангардом тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», которая является чуть ли не главной опорой режима Н.Пашиняна.

Что же касается оптимистических мыслей и.о. премьера о том, что «Армения готова к нормализации армяно-турецких отношений, без предусловий» сделанного после бравого заявления Дж. Болтона «Турецкая граница, я думаю откроется, наверняка», читатель может вполне резонно задаться вопросом — а что же в этом плохого или нового? Ведь еще 10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». Да это так, однако, разница в том, что накануне подписания Цюрихских протоколов президент Армении Серж Азатович Саргсян не выступал с публичными, вызывающими жалость и безволие, заявлениями. Тем более, с заявлениями подобными пашиняновским, вывод из которых сводился к тому, что Армения может оказаться в безысходной ситуации, так как «армяно-иранская граница может закрыться в любое время вследствие политики США, армяно-грузинская граница может быть закрыта, скажем, из-за погоды». Более того, 1 марта 2018 г. на заседании Совета национальной безопасности РА Президент РА Серж Азатович Саргсян сказал: Армения сделала все возможное для того, чтобы не оставлять грядущим поколениям бремя урегулирования отношений между нашей Республикой и Турецкой Республикой. Однако в течение прошедших после подписания протоколов девяти лет Анкара, возвратившись к своим безосновательным предусловиям, не только не сделала никакого шага для ратификации протоколов и их вступления в силу, но также не оставила никаких сомнений, что и не собирается осуществлять этот процесс». После столь взвешенной и достойной отповеди лидерам Турции вызывает недоумение и гнев беспринципная позиция и.о. премьер-министра РА в этом вопросе, которая приобретает зловещий смысл, если учесть, что Дж. Болтон открытие азербайджано-армянской и турецко-армянской границы увязал с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Но мы-то хорошо помним, что именно под давлением Азербайджана, министерство иностранных дел которого в тот же день подвергло критике Турцию за подписание Цюрихских протоколов без урегулирования Карабахского конфликта, Турция пошла на попятную, так и не ратифицировав их Великим Национальным Собранием своей страны.

Можно привести и другие примеры из выступлений и.о. премьер-министра РА, которые наглядно демонстрируют факт того, что политика, проводимая власть предержащими Армении, осуществляется в полном соответствии с концепцией, изложенной Джозефом (Иосифом) Овертоном (1960−2003 гг.), которая после его гибели получила название «Окно Овертона». Согласно этой концепции существует целая технология разрушения общественных институтов и легализации морально недопустимых идей. При этом следует проделать всего ничего, лишь несколько шагов, для «промывания мозга», или, точнее, управления обществом (а на самом деле его разрушения) путем изменения «общепринятого» через внедрение хорошо налаженного метода обмана.

Чтобы не говорить загадками, отметим лишь некоторые из этих шагов, которые реализуются у нас на глазах.

В числе первых шагов следует отметить технологию, при которой совершенно чуждые, в нашем случае армянскому обществу, идеи, как-то: хамские действия тоталитарных религиозных сект, снисходительное отношение к агрессивным действиям ЛГБТ-сообщества со стороны полиции и органов юстиции, публичное оскорбление чувства собственного достоинства, размазыванием по асфальту не угодных режиму граждан без каких-либо правовых оснований, повсеместное и чуть ли не ежедневное попрание принципа презумпции невиновности.

Следующий из шагов. Широкое применение технологии легализации чего угодно. За примерами далеко ходить не надо. Выше изложенное как раз и свидетельствует о широком применении этого шага из известной технологии.

Можно и далее, основываясь на конкретных примерах из повседневной практики деятельности правительства, продолжить перечисление фактов, совершаемых по предписаниям концепции «Окно Овертона», однако, в этом нет необходимости. Отметим лишь, что «Технология «Окно Овертона» основана на базовых слабостях практически любой личности. В случае Армении есть и благодатная почва, когда около 30% населения страны пребывает за чертой бедности, а это неизбежно привело к обезволиванию нуждой большого сегмента армянского общества. В силу этих реалий часть общества стала наиболее подверженной разного рода манипуляциям, которые пробуждают в них чувство силы своей «принадлежностью к стае», иллюзию авторитета (безнаказанное вламывание в охраняемое здание Национального Собрания РА, имевшее место 2 октября т.г.). К сказанному можно добавить и незаконные уличные шествия представителей тоталитарных сект с выкрикиванием хамских лозунгов против Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго и т.п. Повторюсь, безнаказанность за творимые беззакония порождает у этой категории людей иллюзию законности своих действий, а вслед за этим ложное представление о правильности совершаемых ими антиобщественных проступков.

Вызывают беспокойство и события в соседней дружественной Грузии, где на днях завершились выборы президента, которые так и не выявили победителя во время первого тура. Заметим, что в голосовании лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили с 38,66% голосов, на втором месте оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» с 37,77% голосов избирателей. В этой связи напомним читателям, что по итогам визита в Грузию (накануне президентских выборов) советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон оценил свои переговоры с грузинскими лидерами как «превосходные», а Грузию назвал страной «самых высоких стратегических интересов для США и выразил надежду, что президентские выборы пройдут справедливо, «в полностью открытой и прозрачной среде». Так вот, уже авторитетные грузинские эксперты едины во мнении, что «Единое национальное движение» в самое ближайшее время будет инициировать митинги, протестные движения под лозунгами о роспуске грузинского парламента, в котором большинство за партией «Грузинская мечта», созданной и возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Все идет к тому, что обстановка в дружественной Грузии будет ежедневно накаляться, естественно, не без участия маэстро Михаила Саакашвили, который несомненно извлек уроки как из своей былой деятельности, так и из действий своего армянского фаворита Н. Пашиняна, которого за последние месяцы не переставал подбадривать и наставлять. Предвосхищая возможное удивление читателей, связанное с тем, что у Армении у самой хлопот невпроворот, а тут заладили анализ событий, происходящих в Грузии. Однако анализировать события в Грузии, сопереживать с дружественным грузинским народом происходящее в их стране, это исторически сложившиеся реалии, которыми нам, армянам следует дорожить. Достаточно вспомнить трагическое Спитакское (1988 г.) землетрясение, когда спустя считанные часы многие десятки машин скорой медицинской помощи, сотни машин с гражданами из братской Грузии прибыли в Армению и оказали неоценимую помощь жителям зоны бедствия: неотложной медицинской помощью, спасением из-под завалов раненых людей, обеспечением их теплой одеждой и питанием. Такое никогда не забывается и тут, хочу надеяться, что бессильны разные «Окна Овертона» и другие технологии разрушения моральных устоев общества и государства. Так вот, события последних месяцев в Армении и Грузии не могут не наложить своего отпечатка на внутриполитическую ситуацию в соседнем Азербайджане, да, я не оговорился в Азербайджане. Исходя же из того что Армения, Азербайджан и Грузия имеют особое значение для Вашингтона, о чем прямо и неоднократно заявлял Дж. Болтон, в контексте противостояния с Ираном, вполне резонно предположить, что и в Азербайджане вполне ожидаема реализация, так называемой «бархатной революции». Однако не вызывает сомнений, что в отличие от армянского руководства, апшеронский султан пойдет на любое кровопролитие. Но нет, не на улицах Баку или Гянджи, а на Карабахском фронте. А это, по мнению американских стратегов, побудит Н. Пашиняна проявить свои «лидерские качества» и подписать мирное соглашение по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, по формуле «Территории (земли) — в обмен на мир», озвученное завершившим свою дипломатическую миссию в Армении послом США Ричардом Миллсом, поддержанную Ильхамом Алиевым и Джоном Болтоном.

Но было бы упрощением события, разворачивающиеся в последние месяцы, рассматривать в отрыве от глобальной политики США. Достаточно отметить один из месседжей Дж. Болтона по части Ирана, еще и еще раз напомним об этом:

«Мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в процессе (в процессе оказания максимального давления на Иран — А.Г.) Потому я считаю, что разговор между правительством Армении и США будет очень важен. Но, как я сказал премьер-министру, мы будем применять эти санкции очень энергично (видимо имелось в виду заставить Армению закрыть границу с Ираном — А.Г.). Это не администрация Барака Обамы».

Уверен, что этот месседж адресован не только и не столько Армении, сколько России, а также и государствам-членам ОДКБ. Закрытие армяно-иранской границы, а также армяно-грузинской границы погрузит Армению в полную блокаду. Расчет заокеанских стратегов сколь циничен, столь и прост: блокада приведет экономику Армении в состояние коллапса, резкому ухудшению и без этого тяжелого социального положения граждан с параллельным «выявлением» виновника всех бед Армении, которым, не приходится сомневаться, лжестратегами от политики будет названа Россия.

Ведь опыт последнего полугода показал, что технологии оболванивания, «промывания мозгов», манипуляции общественным мнением безотказно действуют в «новой Армении». Бесспорно, в пользу безальтернативности такого утверждения можно привести с десяток аргументов из нашей жизни, более того, сделать это предметом отдельного анализа. Однако, думается, что вышеизложенное убедительно свидетельствует об истинной цели заокеанских стратегов, а именно: развязав войну в Нагорном Карабахе, бить по России. А это неизбежно столкнет Россию и Турцию и перерастет в глобальную катастрофу. А возможность подобного сценария велика, хотя бы в силу того, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган грезит о возрождении потерянного Величия Османской империи. Словом, не прояви политический класс Армении, Азербайджана и Грузии политической прозорливости, то он станет не только свидетелем, но и виновным в опустошительной катастрофе, уготованной региону Южного Кавказа.

Вместо послесловия

Внимательно отслеживая события, происходящие в Армении и вокруг нее в течение минувшего полугода, первое, о чем с тревогой думаю — это поиск ответа на вопрос: а правильно ли я, будучи депутатом пяти созывов Национального Собрания РА, кандидатом в президенты (2003 г.) Республики Армения, которому отдали свои голоса 17,6% избирателей, строил свою политику в это судьбоносное для моей страны и моего народа время. Да, я неоднократно выступал с критическими статьями в адрес главарей государственного переворота, именуемого ими и их политическими поводырями «бархатной революцией». Думаю, что на убедительной доказательной основе в своих статьях показывал всю опасность навязанной Армении из-за бугра «бархатной революции». «Революции», свершившейся под разного рода благовидными предлогами углубления демократии, соблюдения прав и свобод человека, справедливого урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и пр. Более того, на конкретных примерах, показывал всю лживость лозунгов новоявленных «революционеров». Однако несмотря на все это в моем сознании укореняется мысль о не до конца выполненном долге перед Родиной. Чтобы сказанное не выглядело бы уж больно патетически и не смахивало на плагиат стиля и.о. «народного» премьера, поясню о чем речь. Еще в первых числах мая т.г., анализируя реальную ситуацию, сложившуюся в Армении, когда многие десятки тысяч людей на непрекращающихся митингах в Ереване требовали избрания премьер-министром Н. Пашиняна, на заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении (далее РПА) я предложил, чтобы на предстоящем специальном заседании НС РА РПА выступила со своим кандидатом на избрание премьер-министром Армении. Благо в кадровом резерве РПА немало достойных кандидатов, которые по своим профессиональным навыкам, значительно превосходят «выдвиженца» народа. Более того, зная накал страстей, охвативших десятки тысяч митингующих, выразил и свою личную готовность баллотироваться. Увы, мое предложение не получило поддержки в силу каких-то обстоятельств, что является темой отдельного, надеюсь, очень интересного и важного анализа. Важного с той точки зрения, чтобы в своих дальнейших действиях вновь не наступать на одни и те же грабли. Дальше-больше. Н. Пашинян, на безальтернативной основе «избравшийся» (под шантажом и давлением улицы) премьер-министром РА, видимо, уверовав в свою незаменимость, конечно, не без подсказки своих политических поводырей, уже в октябре т.г. инициировал фарс под названием «подаю в отставку». Идея сего действа в том, чтобы не избравшись на пост премьер-министра добиться роспуска парламента, при этом полностью сохранив за собой всю полноту исполнительной власти, но с одной лишь приставкой и.о. Так вот и в этот раз, не то чтобы мне не терпелось завоевать лавры политического камикадзе, я вновь поднял вопрос о необходимости выдвижения со стороны РПА своей (вовсе не обязательно моей) кандидатуры на избрание премьер-министром, при этом заявив также и о моей личной готовности. Преследуемая мною цель, думаю, что была предельно ясна: представив на специальном заседании НС РА свою программу даже самый предвзятый сторонник Н. Пашиняна в глубине души осознал бы ее качественно значительно более высокий профессиональный, научно обоснованный уровень. Уже не приходится говорить об обоснованности ответов на возможные вопросы депутатов. Пишу об этом с уверенностью, потому что мои статьи последнего полугода, которые были опубликованы российским ИА REGNUM (здесь не могу не выразить свою огромную благодарность главному редактору, патриоту-державнику Модесту Алексеевичу Колерову), затрагивали наиболее острые вопросы экономики и геополитики, содержали конструктивную критику в адрес правительства Н. Пашиняна, а после их публикации так и не были оспорены ими. Повторю, в статьях содержалась адресная критика, как деятельности Н. Пашиняна, так и его ближайшего окружения. А это в своей совокупности, безусловно, в известном смысле отрезвило бы все еще находящуюся в эйфории определенную часть почитателей «народного премьера», уже не приходится говорить о сотнях тысяч наших сограждан, которые, видимо, за безысходностью (в их восприятии) сложившейся ситуации полностью самоустранились от общественной жизни страны. Словом, мое предложение, в очередной раз не получило поддержки со стороны коллег по фракции РПА. Чтобы у читателей не сложилось ложное впечатление, что я готовлю почву для облачения в тогу этакого непонятого и обиженного со стороны РПА скажу однозначно — нет, с точностью до наоборот. Ведь с трибуны НС РА можно было сказать и о множестве достойных уважения, особенно в области внешней политики, действий, реализованных за последние годы под руководством РПА. Ясно и другое, что выдвижение, притом неформальное, реальной альтернативной кандидатуры для избрания в должности премьер-министра РА выбило бы почву из-под ног отдельных политиков, сторонников теории заговора, которые уж очень сильно активизировались в последнее время, оценивая происходящее в Армении, как некоторый заранее спланированный сценарий, с заранее оговоренным финалом.

Впрочем, тут уместно не забывать бессмертные строки из Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея 7.1,2).

P.S. Об этих предостережениях нашего Учителя, Иисуса Христа не должны забывать разного рода политические временщики, учинившие в эти дни настоящую психологическую травлю в отношении талантливого организатора здравоохранения, патриота Армении и Арцахской Республики, профессора Ара Микаеловича Минасяна и его, бесспорно, талантливого сына, который до вчерашнего дня был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Ватикане, Микаела Араевича Минасяна.

Не хотелось бы завершать статью на грустной ноте, хотя для оптимизма, увы, уж слишком мало оснований. Но, пожалуй, есть большая надежда на «Лазаревский клуб», на интеллектуалов, политологов высочайшей квалификации, отцов-основателей клуба, которые, несомненно, своим глубоко обоснованным анализом крайне сложной обстановки, сложившейся в Армении, помогут армянскому народу выйти на спасительную дорогу к Храму, которая ведет к Богу.