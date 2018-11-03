Суббота, 3 Ноября 2018 года
23:11:50 МСК

Порошенко рассчитывает на участие Турции в миротворческой миссии в Донбассе

Политика

Турецкие военные могут появиться в регионе в случае принятия решения о размещении на Украине миссии «голубых касок» ООН

Порошенко рассчитывает на участие Турции в миротворческой миссии в Донбассе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Стамбул, Турция, 3 ноября 2018, 22:17 — REGNUM  Власти Украины рассчитывают на участие военных Турции в миротворческой миссии в Донбассе. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По его словам, турецкие военнослужащие могли бы появиться в регионе в случае принятия решения о размещении на Украине миссии «голубых касок» ООН.

Напомним, 26 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле заявил, что Минск готов подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе при согласии на это Киева и Москвы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти на Украине.

Читайте также: Лукашенко предложил направить в Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить