Премьер-министр Пакистана находится с визитом в Пекине

Пекин, , 22:09 — REGNUM В Китае с официальным визитом находится премьер-министр Пакистана Имран Хан; встречу с ним в пекинском Доме народных собраний провел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 3 ноября Синьхуа.

По словам главы китайского правительства, отношения с Пакистаном являются приоритетным стратегическим внешнеполитическим направлением страны, поэтому стороны неизменно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы.

Предложив продолжить безостановочное развитие двусторонних отношений, Ли Кэцян особо отметил важность и успешность совместного строительства китайско-пакистанского экономического коридора, который полностью вписывается в стратегию и политику «Пояса и пути».

Премьер Госсовета также отметил планы его страны по расширению доступа на китайские рынки высококачественных товаров из Пакистана, а также по укреплению сотрудничества двух стран в сфере финансов, рыбном промысле, аграрном секторе.

Со своей стороны Имран Хан подчеркнул, что его страна «ценит всемерную поддержку Китая и всегда рассматривает его в качестве надежного друга».

По окончании переговоров стороны подписали более десятка документов о сотрудничестве в различных сферах.

В тот же день, по сообщению Синьхуа, Имран Хан был принят в Пекине Председателем ВСНП Ли Чжаньшу.

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