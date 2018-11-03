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Духовный лидер Ирана предрекает США очередное поражение

Политика

Аятолла Хаменеи дал ответ на возобновление американских санкций

Духовный лидер Ирана предрекает США очередное поражение
Иван Шилов © ИА REGNUM
Молитва. Иран

Тегеран, 3 ноября 2018, 21:52 — REGNUM  В ответ на возобновление полномасштабных санкций США против Ирана, высший руководитель (рахбар) этой страны аятолла Али Хаменеи заявил, что США на протяжении четырех последних десятилетий «всегда были проигравшими в конфронтации с Ираном», сообщает 3 ноября Синьхуа со ссылкой на официальное информагентство Исламской республики ИРНА.

По мнению иранского духовного лидера, США прибегали к различным враждебным действиям, ставящим целью нанести ущерб независимости Ирана, — от прямой военной конфронтации до экономических войн. Но не смогли восстановить своего господства, утраченного в результате Исламской революции.

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Противостояние Ирана и США
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