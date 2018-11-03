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«Нерушимое братство-2018»: как прошли учения ОДКБ на Урале

Политика

Кроме российских военнослужащих на учения прибыли военные из Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии

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«Нерушимое братство-2018»: как прошли учения ОДКБ на Урале
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
БТР-82А

Екатеринбург, 3 ноября 2018, 22:04 — REGNUM  В Екатеринбурге 2 ноября завершились военные учения стран-участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2018». Они проходили с 30 октября и объединили почти 1500 человек из шести стран.

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Вертолёт Ми-24
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт Ми-24
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Полиция возле школы
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Полиция возле школы
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На штурм школы
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
На штурм школы

Кроме военных Российской Федерации в учениях принимали участие представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Они успешно отразили атаку «боевиков». Во время учений отрабатывались механизмы защиты местного населения от условных террористов. Военные не только атаковали «боевиков», но и освободили «заложников», и помогли «беженцам».

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К штурму школы
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
К штурму школы
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На полигоне
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
На полигоне
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Вертолёт «Ми-8»
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»

В учениях также были задействованы наземная техника — 300 боевых единиц ‑ и 20 единиц авиации, в том числе «беспилотники».

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Вертолёт «Ми-8»
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»
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Вертолёт «Ми-8»
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-8»
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Участники учений ОДКБ
Иллюстрация: Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники учений ОДКБ

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области военные шести стран отразили атаку «боевиков»

regnum author Алексей Колчин
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Военные учения
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