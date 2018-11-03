«Нерушимое братство-2018»: как прошли учения ОДКБ на Урале

Екатеринбург, , 22:04 — REGNUM В Екатеринбурге 2 ноября завершились военные учения стран-участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2018». Они проходили с 30 октября и объединили почти 1500 человек из шести стран.

Кроме военных Российской Федерации в учениях принимали участие представители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Они успешно отразили атаку «боевиков». Во время учений отрабатывались механизмы защиты местного населения от условных террористов. Военные не только атаковали «боевиков», но и освободили «заложников», и помогли «беженцам».

В учениях также были задействованы наземная техника — 300 боевых единиц ‑ и 20 единиц авиации, в том числе «беспилотники».

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