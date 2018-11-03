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Порошенко: Турция – один из ключевых партнеров Украины

Политика

Власти Турции выступают за территориальную целостность Украины

Порошенко: Турция – один из ключевых партнеров Украины
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Стамбул, Турция, 3 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  Одним из ключевых партнеров Украины на международной арене является Турция. Об этом, как передает агентству «Анадолу», сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По его словам, власти Турции выступают за территориальную целостность Украины, а также не поддерживают воссоединение Крыма с Россией.

Порошенко также напомнил, что рост товарооборота Украины с Турцией составил 20%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко в Стамбуле заявил, что Анкара намерена развивать связи с официальным Киевом.

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