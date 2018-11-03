Сможет ли Азербайджан сохранить баланс в условиях санкций США против Ирана

Мира Гасанова, , 20:40 — REGNUM

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу, 2 ноября, опубликовало текст новых и самых «жестких» (по оценке американского президента Дональда Трампа) санкций против Тегерана, которые вступят в силу в понедельник, 5 ноября. Они, как и предполагалось, вступают в силу по решению Трампа от 8 мая о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном. В юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с иранским правительством (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями — Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с центральным банком (после 5 ноября 2018 года).

Санкции глубоко затрагивают интересы не только европейских государств и инвесторов, которые получили доступ к иранским энергоресурсам после заключения ядерной сделки шести стран с Тегераном в 2015 году. В большей степени это касается стран региона, в первую очередь — Азербайджана, России и Турции, которые в последние годы взяли курс на углубление экономического сотрудничества. Однако на состоявшейся 30 октября в Стамбуле VI трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Ирана Мевлюта Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Мухаммеда Джавада Зарифа стороны, несмотря на уже действующие санкции в отношении Тегерана и угрозы введения новых, отметили важность расширения экономического и торгового сотрудничества между тремя странами и значимость роста транзитного потенциала трех стран, имеющих выгодные позиции с географической точки зрения, сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры. Между строк официального заявления просматривается решение Баку и Анкары продолжать сотрудничество с Тегераном, подтверждением чего стало и громкое заявление аятоллы Мохаммад-Али Мовахеди Кермана во время пятничной молитвы о том, что все страны региона, за исключением некоторых, поддерживают Иран и выступают против санкций США. Аятолла подчеркнул, что на встрече в Стамбуле участники пообещали продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на риск санкций со стороны Вашингтона, и подчеркнул, что мечты американцев никогда не сбудутся.

Комментируя последствия антииранских, да и антироссийских санкций для Баку, азербайджанский аналитик, глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров поясняет, что они вносят новые осложнения в геополитический расклад сил в регионе и затрагивают интересы двух важнейших соседей Азербайджана. «В условиях, когда Баку пытается урегулировать проблему Нагорного Карабаха и мирными переговорами склонить Армению к возвращению оккупированных территорий в ответ на предоставление самого высокого статуса автономии армянам, выход США из договора по ядерной программе с Ираном создает дополнительную напряженность региону», — подчеркнул эксперт. По его мнению, не менее тревожным является ответное решение Тегерана продолжить переработку урана (иранские власти вернулись к обогащению урана после того, как в мае Трамп заявил, что Соединенные Штаты точно выйдут из соглашения). Как отмечает Алескеров, «утешительным является лишь то, что санкции в отношении Тегерана в основном затрагивают нефтегазовый сектор, являющийся основным источником доходов Ирана. Азербайджан ведет разработку своих углеводородных ресурсов независимо от Тегерана, ситуация с этой отраслью в соседней стране не оказывает существенного влияния. Есть даже позитив — в частности, цена на качественную азербайджанскую нефть повышается прямо пропорционально с политическими осложнениями в Персидском заливе».

Первичные санкции Вашингтона кардинально на проекты, в которых принимает участие Азербайджан, не повлияют, поясняет глава экспертного совета Baku Network. Тем более что в Вашингтоне заявляют, что санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. В документе об ужесточении санкций, который лег на стол Трампа, ЮГК не упоминается, несмотря на долевое участие в проекте «Шах Дениз» (является частью проекта) иранской и российской компаний. Очевидно, что санкции не затронут не менее важный азербайджано-российско-иранский проект «Север-Юг», который сулит немалую прибыль Баку, Тегерану и России. Грандиозный проект выгоден не только самим странам-участницам, но и Европе в целом, так как свяжет ее с рынками Китая, Центральной Азии, Персидского залива и Индии.

Санкции США в отношении Ирана вряд ли коснутся торгово-экономического и приграничного сотрудничества Азербайджана с Тегераном. Общая задача для Ирана и Баку заключается в том, чтобы нарастить товарооборот, а в последнее время иранская сторона пытается также привлекать азербайджанские инвестиции к тому, чтобы открывать совместные предприятия и расширять проторенные направления. Вряд ли США за это сотрудничество с Ираном может вводить санкции в отношении Азербайджана, так как Баку в этом вопросе ориентируется на мировой опыт торгово-экономического сотрудничества, считает Алескеров, отмечая при этом, что определенные негативные моменты санкции принесут на уровни доходов иранских компаний, что ослабит их платежеспособность, тем более что иранский реал частично потерял свою себестоимость, а долларовая масса в Иране сократилась.

Аналитик констатирует: «Ни для кого не секрет, что даже союзники США по НАТО изыскивают возможности продолжать сотрудничество с Тегераном. Для Азербайджана примером может служить Турция, которая отказалась участвовать в санкциях против Ирана. Более того, турецкая государственная нефтеперерабатывающая компания Tupras ведет переговоры с американскими властями, чтобы иметь возможность закупать иранскую нефть после возобновления в ноябре санкций Вашингтона против Тегерана». Он допустил, что возможные экономические и политические последствия санкций США против Тегерана были темой обсуждений и в ходе встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, которая на днях состоялась в Стамбуле.

В свою очередь глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя отношение к антииранским санкциям, введенным американцами, заметил, что Тегерану к санкциям не привыкать. Не привыкать к ним и странам региона, в частности Азербайджану и Турции, которые на протяжении последнего десятилетия научились взаимодействовать с Ираном в обход санкций. Он тоже считает, что для азербайджанской экономики, слабо связанной с американской, это большого труда не представляет. Гораздо сложнее Анкаре. По его словам, Баку в прежние годы существенно подкорректировал свои отношения с Ираном. Хотя ряд иранских коммерческих структур, подпадавшие под санкции и работавшие в Азербайджане, свернули свою деятельность, но это существенно не повлияло на динамику двусторонних отношений. «Увы, объем товарооборота не такой большой, — добавляет Велизаде, — свыше 250 млн долларов. Но санкции тут не при чём. Скорее, проблема в конъюнктуре рынка и в природе и характере экспортно-импортных операций Азербайджана и Ирана».

В целом, по мнению главы клуба политологов, санкции направлены не против ядерной программы как таковой, а против режима в Тегеране. Они продиктованы желанием ослабить этот режим, сделать его уязвимым с точки зрения внешнего вмешательства и внутренней стабильности. А это уже вмешательство во внутренние дела Ирана. Понятно поэтому, что ни ЕС, ни соседи Тегерана эти санкции не поддерживают. Касаясь в целом ситуации в регионе Ближний Восток-Закавказье и позиции Баку, Велизаде заметил, что ситуация на Ближнем Востоке напоминает «большую мировую подворотню», где ведущие игроки выясняют свои отношения, в большей степени руководствуясь своими понятиями и представлениями о справедливости и гуманности, нежели принципами и нормами международного права, поэтому при любом удобном случае в ход идут силовые методы выяснения отношений, что приводит к многочисленным конфликтам: все стараются действовать по праву сильного, а в результате все эти акторы так или иначе вязнут в нерешенных проблемах и, растрачивая большие ресурсы, слабеют.

Азербайджан же, говорит бакинский политолог, старается быть в стороне от всего этого, дистанцируясь от проектов региональных и супердержав в регионе. «Нам чужие проблемы не нужны, и для других мы их не создаем. Эта позиция на сегодняшний день является оптимальной и позволяет обеспечивать устойчивый баланс между центрами силы», — заключил он.

Автор — редактор русского издания Axar. az