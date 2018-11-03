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Эрдоган: Турция намерена развивать связи с Украиной

Политика

3 ноября в Стамбуле прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко

Эрдоган: Турция намерена развивать связи с Украиной
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган и Порошенко

Анкара, 3 ноября 2018, 19:23 — REGNUM  Власти Турции, которые поддерживают процесс реформ на Украине, намерены развивать связи с официальным Киевом. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко.

По его словам, президенты Турции и Украины в ходе переговоров обсудили экономические вопросы, а также региональные проблемы.

«Турецкая сторона вновь четко заявила о приверженности к защите суверенитета, территориальной целостности и политического единства Украины», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Стамбуле прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, длившаяся более часа.

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