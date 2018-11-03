Делегация Калужской области посетила Швецию

Калуга, , 16:53 — REGNUM Делегация Калужской области с рабочим визитом посетила Королевство Швецию. Как сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, визит был инициирован крупными шведскими концернами, имеющими производственные предприятия на территории калужского региона: Volvo и AstraZeneca.

Представители делегации ознакомились в Швеции с перспективами развития компаний Volvo и AstraZeneca, а также провели ряд встреч с директорами ключевых направлений, обсудили возможности для будущей кооперации.

Кроме этого, состоялись встречи с руководством партнёров Volvo в сфере машиностроения и AstraZeneca в сфере медицины, обсуждались возможные перспективы локализации производств данных компаний в Калужской области.

Напомним, в настоящее время на территории калужского региона реализуются инвестиционные проекты компаниями «Вольво», ООО «Парт Инн», ООО «АстраЗенекаИндастриз», ОАО «Линде Газ Рус», ООО «Постак».

За 2017 год внешнеторговый оборот Калужской области с Королевством Швеция составил 296,4 млн долларов США (по отношению к 2016 году увеличился в 2,3 раза или на 132,7%).

В январе-июле 2018 года внешнеторговый оборот Калужской области с Королевством Швеция составил 179,0 млн долларов США (по отношению к 2017 году увеличился на 22,4%), в том числе экспорт — 3,3 млн долларов США (увеличился на 78,7%), импорт — 175,7 млн долларов США (увеличился на 21,7%).

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