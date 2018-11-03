МИД РФ: США своими санкциями хотят добить ядерную сделку с Ираном

Москва, , 15:55 — REGNUM Власти США вводят новые санкции в отношении Исламской Республики Иран для того, чтобы подорвать предпринимаемые участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) усилия для сохранения данной договорённости. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 3 ноября, пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Объявленная Вашингтоном новая волна антииранских санкций нацелена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договоренности», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади напомнили, что США вводят свои санкции против Ирана в обход Совета Безопасности ООН, и санкции эти носят экстерриториальный характер, что ещё больше усугубляет ситуацию.

На мировой арене в целом нарастает обеспокоенность и глубокое разочарование политикой США, считает МИД РФ. Вашингтон своими действиями ухудшает глобальную безопасность, а своими санкциями против Ирана США наносят ещё один удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.

При этом власти США цинично декларируют свою готовность обсуждать новое соглашение с Ираном, и одновременно с этим усиливают санкции против Исламской Республики. Если США настроены на диалог, то политику ужесточения санкций необходимо немедленно прекратить, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Тем более, что никакими санкциями от Ирана ничего добиться нельзя.

Что касается СВПД, то оно себя полностью оправдывает, а МАГАТЭ рапортует о том, что Иран полностью соблюдает все пункты соглашения.